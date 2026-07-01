Trumpi mehed jäid Dohas ukse taha, USA futuurid punases

USA tarkvarafirmade aktsiad on kukkunud pooleks, kuid ekspertide hinnangul on väärtuslõksude kõrval peidus ka soodsaid ostukohti, kui teada, millist ettevõtet valida. Valimatult kõiki aktsiaid osta ei tasu.
Krüptoturgu tabas teisipäeval järsk langus, kui bitcoini hind vajus alla 60 000 dollari. Sellega liigub krüptoraha ühtlasi oma viimase nelja aasta kehvima kuise tulemuse suunas, vahendas Yahoo Finance.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.