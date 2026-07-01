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Trumpi mehed jäid Dohas ukse taha, USA futuurid punases

Turgudel algas uus kvartal ettevaatlikult. Investorid seedivad eelmise kvartali tugevat tõusu, kuid meeleolu hoiavad tagasi takerdunud USA ja Iraani kõnelused ning taas kerkinud võlakirjade tootlused.
Üks keerulisemaid tülikohti on Hormuzi väin ja küsimus, kas Iraan võib küsida läbipääsu eest tasu.
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