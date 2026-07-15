380% tootlust teeninud fondijuht Marat Kasparov: “Kui pean kauplemispõrandal surema, siis see on okei“

Kolm aastat tagasi Dubaisse kolinud Marat Kasparov ehitas fondi üles ühetoalisest korterist ja leidis esimese investori pärast 400 äraütlemist. Nüüd haldab tema investeerimisfond LightEdge Asset Management 75 miljonit dollarit.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Marat Kasparov pärast 400 äraütlemist esimese investorini ja millise hinnaga fond üldse käima sai;
- milliste tehingute ja riskidega tegi LightEdge lühikese ajaga erakordse tootluse ning kus tuli kõige valusam tagasilöök;