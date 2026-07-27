Iraani ja USA rünnakute peatamine langetas nafta hinda

Pärast 13 päeva kestnud õhurünnakuid ei ole USA alates reede hilisõhtust Iraani rohkem pommitanud. Iraan ja Omaan pidasid läbirääkimisi Hormuzi väina üle, kuid pinged kasvasid Punase mere ääres, vahendab Bloomberg.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.