Goldman Sachs: võlakirjakrahh ja kallinev nafta seavad aktsiate kasvule piirid

Nvidia on erakordne edulugu, mis on vaid mõne aastaga toonud investoritele võimsa tootluse. Taani majanduslehe Børsen toimetaja Simon Kirketerp ja majanduskommentaator Jesper Kongskov vaatasid lähemalt nii aktsiat kui ka selle taga olevat ettevõtet.
Veel aasta alguses tundus S&P 500 jõudmine 8000 punktini pigem optimistliku stsenaariumina, kuid nüüd on mitu suurt investeerimispanka võtnud selle 2026. aasta lõpu baassihiks. See tähendaks indeksile tänavu veel ligi 3,5% tõusuruumi.
Naftavood läbi strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina on taastunud umbes kahe kolmandikuni sõjaeelsest mahust, mis piirab Iraani konflikti mõju globaalsetele toornafta hindadele, selgub investeerimispanga Goldman Sachs värskest analüüsist.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.