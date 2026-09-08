GameStop tegi tugeva kvartali, kuid aktsia liikus järelkauplemisel miinusesse
Videomängude jaemüüja GameStop avalikustas teise kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootused nii käibe kui ka kasumi osas. Värsked tulemused viisid aga ettevõtte aktsia järelturul ligi 0,8% miinusesse.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.