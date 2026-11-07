Tagasi ST Raamatuarvustus. Seda käsiraamatut loe karjääris võimalikult vara Persoonibrändiga võiks tegeleda iga tööinimene, mitte ainult tippjuhid ja suunamudijad, sest tugev persoonibränd võib näiteks koondamise korral anda toimetulekuks parema lähtepositsiooni, leiab erialast raamatut arvustanud sotsiaalmeediakonto Palgajutud eestvedaja Birgit Ruunik. Loe AI kokkuvõtet Birgit Ruuniku hinnangul tasub Liisi Toomi „Persoonibrändi käsiraamatut” lugeda võimalikult vara, sest teadlikult kujundatud persoonibränd võib anda tööelus, ka koondamise korral, parema lähtepositsiooni. Ruunik toob esile, et raamat ei taanda persoonibrändi eneseturundusele, vaid keskendub esmalt eneseanalüüsile: tugevustele, väärtustele, eesmärkidele ja loodavale väärtusele. Teos on tema sõnul praktiline tööraamat igale tööinimesele, mitte ainult juhtidele või suunamudijatele.

Kui kuuleme sõna “persoonibränd”, tulevad ilmselt paljudele esimesena meelde LinkedIn, sotsiaalmeedia, avalikud esinemised ja eneseturundus. Võib tekkida tunne, et persoonibränd on midagi, millega peaksid tegelema eelkõige ettevõtjad, juhid, suunamudijad ja teised avalikkuses tegutsevad inimesed. Aga kas tõesti?

Liisi Toomi “Persoonibrändi käsiraamat” aitab vaadata sellest kitsast käsitlusest kaugemale. Selle üks olulisemaid sõnumeid on, et persoonibränd ei võrdu eneseturundusega. Nähtavus on küll oluline, kuid see on vaid üks osa palju suuremast tervikust.

Olen ka varem lugenud persoonibrändi käsitlevaid raamatuid ning tegelen ise tööandja brändingu ja brändisaadikute koolitamisega. Seetõttu avasin Toomi raamatu teatava erialase ettevalmistusega. Ootasin võimalust oma teadmisi värskendada, kuid sain lisaks ka uusi mõtteid ning põhjust vaadata mõnele oma senisele töövõttele otsa teise pilguga.

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Kõigepealt sisu, alles siis nähtavus Toomi raamatu suurim väärtus seisneb selles, et autor ei alusta persoonibrändi kujundamist turunduskanalite valimisest. Enne kui inimene hakkab mõtlema, mida LinkedIni postitada või millistel üritustel esineda, tuleb tal vastata palju olulisematele küsimustele. Kes ma olen? Milles olen hea? Millised on minu väärtused? Mida tahan saavutada? Kellele ja millist väärtust loon? Need küsimused võivad esmapilgul tunduda lihtsad, kuid neile ausalt ja põhjalikult vastamine nõuab pingutust. Autor tutvustab raamatus ka oma persoonibrändi mudelit, mille keskmes on neli küsimust: kes ma olen, mida ma oskan, kes on minu klient ning kus ja kuidas olen nähtav. See on lihtne, kuid oluline meeldetuletus, et nähtavus on vaid üks osa persoonibrändist. Olen brändisaadikute koolitajana alati rõhutanud, et inimesel peavad olema eesmärk ja arusaam oma tugevustest. Ometi keskendub suur osa koolitustest paratamatult sellele, kuidas teha ennast nähtavaks: millest kirjutada, kuidas lugusid jutustada või kuidas sotsiaalmeedias silma paista. Toomi raamat pani mind veelgi enam mõistma, et nähtavusele eelnev eneseanalüüs väärib vähemalt sama palju tähelepanu. Kui inimene ei tea, miks ta oma persoonibrändi kujundab, võib esialgne entusiasm raugeda kiiresti. Mõnda aega jaksab ju igaüks postitada ja ennast näidata, kuid mis hoiab motivatsiooni üleval poole aasta või kahe pärast? Selleks on vaja suuremat eesmärki, omamoodi Põhjanaela, mille järgi oma tegevust suunata. Hetkel kuum aripaev.ee 34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa” aripaev.ee Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata aripaev.ee Tülis omanikega kontserni juht lahkus ametist ST Kas kallim rahastus võib olla ettevõttele kasulikum kui odav laen? Võib küll

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Käsiraamat, millega tuleb teha korralikult tööd

Raamatu alapealkiri “Teooriast praktikani” on igati õigustatud. Kuigi autor käsitleb põhjalikult ka persoonibrändi teoreetilisi aluseid, ei jää ta abstraktsete mõistete juurde pidama.

Raamatus on rohkelt praktilisi näiteid erinevatelt elualadelt. Need muudavad käsitletavad teemad arusaadavaks ja aitavad näha, kuidas persoonibrändi põhimõtted toimivad päriselus. Seejuures ei eelda näited, et lugeja oleks turundusspetsialist või ettevõtja.

Veelgi olulisem on aga raamatu ülesehitus. Peatükkide lõpus on palju küsimusi ja harjutusi, mis suunavad lugejat oma tugevusi, eesmärke ja võimalusi analüüsima. Vastuste kirjapanemiseks on raamatusse jäetud ka eraldi ruumi.

Seetõttu ei nimetaks ma seda üksnes käsiraamatuks, vaid ka tööraamatuks. Autor ei anna lugejale lihtsalt teadmisi, vaid pakub võimaluse nende abil oma persoonibrändi samm-sammult läbi mõelda.

Siin peitub ühtlasi raamatu suurim väljakutse. Kui paljud inimesed on valmis lugemise kõrval päriselt kõik harjutused kaasa tegema? On täiesti võimalik, et mõni lugeja jõuab huviga viimase leheküljeni, kuid jätab eneseanalüüsi küsimused vastamata.

See ei ole siiski etteheide autorile. Vajalikud tööriistad on olemas. Küsimus on pigem selles, kas lugeja on valmis nende kasutamisse panustama aega ja energiat.

Kes persoonibrändiga peaks tegelema?

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Üks levinud eksiarvamus on, et persoonibrändiga peaksid tegelema ainult inimesed, kes soovivad saada tuntuks või kelle töö eeldab avalikku nähtavust. Persoonibrändi peale võiks mõelda iga tööinimene.

Me ei tea kunagi, milliseid pöördeid karjäär toob. Võime kaotada töökoha, soovida eriala vahetada, avastada uusi huvisid või saada ootamatu tööpakkumise. Sellistes olukordades võib tugev professionaalne maine osutuda väga väärtuslikuks.

Kui inimene teab oma tugevusi, oskab oma väärtust sõnastada ning teda tuntakse usaldusväärse spetsialistina, on tal sageli lihtsam uusi võimalusi märgata ja kasutada. Tugev persoonibränd ei taga muidugi kaitset koondamise või teiste tööeluraskuste eest, kuid võib anda muutustega toimetulekuks parema lähtepositsiooni.

Loomulikult võivad ettevõtjad, juhid ja oma valdkonna eksperdid saada teadlikust persoonibrändi kujundamisest eriti otsest kasu. Aga tavaline palgatöötaja võiks tegelikult tegeleda samade küsimustega.

Mida varem alustad, seda rohkem võidad

Toomi raamatu puhul väärib eraldi tunnustust selle põhjalikkus. Autor avab persoonibrändi mõiste kujunemist, selle tähendust tänapäeva tööelus ja võimalusi oma professionaalset identiteeti teadlikult kujundada. Põhjalikkusega ei kaasne aga keeruline lugemiskogemus. Vastupidi, raamat on ladus, kaasahaarav ja kergesti jälgitav. Teooria ja praktilised näited on hästi tasakaalus.

“Persoonibrändi käsiraamatut” soovitan oma karjääris lugeda võimalikult varakult. Mida varem inimene õpib oma tugevusi, väärtusi ja eesmärke teadlikult mõtestama, seda kauem saab ta neist teadmistest kasu.

Samas ei soovita ma seda raamatut lugeda läbi ühe jutiga. Pigem tasub liikuda peatükkide kaupa, võtta aega küsimustele vastamiseks, teha harjutused kaasa ja võimaluse korral uusi teadmisi rakendada kohe. Seejärel võib rahulikult liikuda järgmise peatüki juurde.

“Persoonibrändi käsiraamat” on suurepärane investeering oma karjääri. Võib-olla ongi raamatu kõige olulisem õppetund see, et enne kui hakkame teistele näitama, kes me oleme, peaksime sellele küsimusele oskama ise vastata.