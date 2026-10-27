Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,31%320,24
  • OMX Riga1,31%1 000,07
  • OMX Tallinn−0,48%2 253,66
  • OMX Vilnius0,02%1 502,41
  • S&P 5000,4%7 707,43
  • DOW 30−0,02%52 351,92
  • Nasdaq 0,77%26 370,59
  • FTSE 100−0,88%10 672,85
  • Nikkei 2251,73%63 268,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,82
  • OMX Baltic−0,31%320,24
  • OMX Riga1,31%1 000,07
  • OMX Tallinn−0,48%2 253,66
  • OMX Vilnius0,02%1 502,41
  • S&P 5000,4%7 707,43
  • DOW 30−0,02%52 351,92
  • Nasdaq 0,77%26 370,59
  • FTSE 100−0,88%10 672,85
  • Nikkei 2251,73%63 268,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,82
  • ST

Eesti on digiriik, kuid ettevõtted kulutavad aastas 200 miljonit eurot tarbetule käsitööle

“Ma ei saa aru, miks on nii suur väljakutse see raha endale alles jätta,“ imestab Merit Tarkvara tegevjuht Tõnis Kask, kelle hinnangul kulutavad Eesti ettevõtted igal aastal ligikaudu 200 miljonit eurot raamatupidamise käsitööle, mida saaks lihtsa viisiga automatiseerida. Küsimus pole üksnes rahas, mida ettevõtted võiksid kasutada märksa otstarbekamalt, vaid selles, et tehisintellekti ajastul võib just digipädevus määrata selle, millised ettevõtted suudavad konkurentsis püsida ja millised mitte.
Merit Tarkvara tegevjuht Tõnis Kask.
  • Merit Tarkvara tegevjuht Tõnis Kask.
  • Foto: Jake Farra
Eestis saab ettevõtte asutada mõne minutiga ja suurema osa riigiga seotud toimingutest teha arvuti tagant lahkumata. Ometi on ettevõtete igapäevane raamatupidamine endiselt üllatavalt käsitöökeskne.
“Oma valdkonnast vaadates olen siiani jahmunud, kui digikauged meie ettevõtted on,” tunnistab Kask, kelle sõnul kasutab Eestis e-arveid vaid umbes üheksa protsenti ettevõtetest, samal ajal kui Soomes ulatub see näitaja ligi 90 protsendini. Paljud ettevõtted ei kasuta isegi tasuta pangaühendusi, mis võimaldaksid raamatupidamisprogrammil pangatehingute andmeid automaatselt vastu võtta.
Kardan, et ettevõte, kes täna ei saa hakkama pangaväljavõtte automaatse impordiga, ei saa kindlasti hakkama ka AI-agentide juurutamisega.
Tõnis Kask, Merit Tarkvara tegevjuht
Merit Tarkvara andmetel sisestatakse ligi kaks kolmandikku ostuarvetest ja peaaegu 80 protsenti pangakannetest endiselt käsitsi. Kui ühe arve käsitsi töötlemisele võib kuluda 12–15 minutit, siis automatiseeritud lahenduse puhul piisab ühest-kahest minutist.
“Arvutasime kokku käsitööle kuluva aja ja hinnastasime selle raamatupidamisbüroo tunnihinnaga. Eesti ettevõtted, peamiselt väikeettevõtted, kulutavad käsitööle umbes 200 miljonit eurot aastas,” selgitab Kask, kelle sõnul polegi asi üksnes ajas ja rahas. “Kardan, et ettevõte, kes täna ei saa hakkama pangaväljavõtte automaatse impordiga, ei saa kindlasti hakkama ka AI-agentide juurutamisega. Ja need, kes seda teevad, tõrjuvad digikauged konkurendid turult välja.”
Merit Tarkvara programmidega peetakse enam kui iga teise Eesti ettevõtte raamatupidamist. Merit Palgaga arvestatakse iga kuu töötasu rohkem kui 130 000 inimesele ehk ligikaudu veerandile erasektori töötajatest. Raamatupidamistarkvara võimaldab kasutada e-arveid, automatiseerida pangatehingute andmete liikumist ja korraldada raamatupidamist pilvepõhiselt.
“Eriti oluline on see ajavõit väikeettevõtjale, kes peab sageli täitma korraga mitut rolli ning kelle jaoks iga kokkuhoitud töötund loeb,” arutleb Kask.

Pangad olid alguses umbusklikud. Noor ja startiv LHV võttis ainsana kuulda

“Meie visioon on, et me juhime raamatupidamise tulevikku. Meie mõtteviis ei ole muutustega kaasas käia, vaid neid ise luua,” selgitab Merit Tarkvara tegevjuht.
Ta toob näite ajast, mil pangad küsisid ettevõtetelt pangaväljavõtte raamatupidamisprogrammi toomise eest 50 eurot kuus. “Meile tundus see üdini jabur. Tegime pankadele ettepaneku, et see võiks käia otse programmist ja tasuta.”
Esialgu ei leidnud idee pankades poolehoidu. Üks Rootsi pank oli isegi valmis katseprojektiga alustama, kuid peakontor keelas selle ära, sest ettevõtetele ei soovitud midagi tasuta pakkuda.
Siis kuulis Meriti plaanist toona veel noor LHV, kes võttis ise ühendust ja pakkus, et prooviks lahenduse koos ära teha.
“Kui liidestuse välja andsime, kaotas üks suur Rootsi pank nädalaga LHV-le umbes 1000 aktiivselt arveldavat ettevõtet. Arusaadavalt muutus nende seisukoht väga kiiresti ja peagi pakkusid sama lahendust ka nemad,” meenutab Kask.
Nii sai alguse muutus, millest võitsid lõpuks kõik Eesti ettevõtted. Tasuta pangaühendused on nüüd kättesaadavad ka teiste raamatupidamisprogrammide kasutajatele.
“Meie eesmärk ei olnud saada pankadega unikaalset kokkulepet. Tahtsime, et Eesti ettevõtetel oleks asju mugavam ja kaasaegsem teha.”

Väike tiim, kes teeb ära suure meeskonna töö

Tänavu 35-aastaseks saav Merit Tarkvara on kasvanud Eesti raamatupidamistarkvara turu üheks olulisemaks tegijaks. Alates 2018. aastast kuulub ettevõte rahvusvahelisse Visma gruppi, kuid tegutseb oma turul iseseisvalt. Meriti müügitulu kasvas 2025. aastal 31,1 protsenti, ulatudes 11,8 miljoni euroni.
Nad ei uskunud, et meie arendusosakonnas on nii vähe inimesi. Kartsid, et varjame midagi või ostame suure osa tööst allhankena sisse. Me ei varjanud midagi.
Tõnis Kask, Merit Tarkvara tegevjuht
Ettevõtte edu üks alustalasid on Kase sõnul oskus arendada tarkvara väikeste ja efektiivsete meeskondadega. Näiteks töötab Merit Palga arendustiimis vaid neli arendajat, kuigi programmi kasutatakse iga kuu rohkem kui 25 000 ettevõttes ja 130 000 inimese palgaarvestuseks.
Kui Merit liitus Visma grupiga, saabus peakontorist ettevõttesse ekspertide meeskond, kes pidi hindama Meriti arendustegevust. Nähtu tekitas külalistes tõsist hämmingut.
“Nad ei uskunud, et meie arendusosakonnas on nii vähe inimesi. Kartsid, et varjame midagi või ostame suure osa tööst allhankena sisse. Me ei varjanud midagi,” meenutab Kask.
“Ma ei tea, mis maagiline oskus see meil juurtega kaasa on tulnud, aga me oskame teha tarkvara väga efektiivsete meeskondadega – ja nii, et see ka valmis saab.”
Samasugust võimekust näeb Kask ka teistes Eesti tarkvaraettevõtetes. “Eestlased oskavad luua väikeseid, paindlikke ja efektiivseid organisatsioone,” ütleb ta.
Merit on ise teinud teadlikke valikuid, et oma tugevustele keskenduda. Näiteks loobuti 2023. aasta lõpus raamatupidamis- ja IT-teenuste pakkumisest, et pühenduda täielikult oma tarkvara arendamisele, müügile ja klienditoele. Ettevõte kasvamine on käinud ilma laenurahata.

Käive näitab eilset, kuid inimeste rahulolu homset päeva

Ehkki Meriti majandustulemused on tugevad, ei pea Kask käivet ega kasumit ettevõtte edukuse kõige olulisemaks mõõdupuuks.
“Käive ja kasum näitavad, kus sa eile olid. Klientide ja töötajate rahulolu näitab, kus sa homme oled,” sõnastab ta oma juhtimispõhimõtte.
Kase sõnul on edu tähendus iga ettevõtja jaoks erinev. Üks soovib kiiresti kasvada, teine eelistab väiksemat, kuid kasumlikumat äri. Kolmanda jaoks võib edu tähendada lihtsalt võimalust olla iseenda tööandja.
Meritis lähtutakse põhimõttest, et rahulolevad töötajad ja kliendid loovad eelduse ka headele majandustulemustele. Töötajate rahulolu mõõdetakse iga kuu ning ettevõtte eNPS ehk töötajate soovitusindeks on püsinud 80 punkti ringis, ulatudes parematel aegadel üle 90. Ühel perioodil oli Merit selle näitajaga Visma grupi ligi 200 ettevõtte seas esikohal.
Me värbame Eesti absoluutseid tippe. Tõsi, tipud ootavad head palka, aga nende töö väärib seda.
Tõnis Kask, Merit Tarkvara tegevjuht
“Me värbame Eesti absoluutseid tippe. Tõsi, tipud ootavad head palka, aga nende töö väärib seda,” ütleb Kask.
Sama järjekindlalt mõõdetakse ka klientide rahulolu. Kase sõnul on Merit selles küsimuses lausa kinnisideeline: tagasisidet kogutakse iga päev ning tarkvara arendatakse klientide tegelikke vajadusi silmas pidades.
Selline lähenemine on aidanud Meritil liikuda Windowsi-põhistest programmidest pilvelahendusteni ning pakkuda ettevõtetele järjest mugavamaid võimalusi oma rahaasjade korraldamiseks.

Digipädevusest saab ellujäämise küsimus

Ettevõtte tulevast konkurentsivõimet ei määra Kase meelest üksnes hea toode, teenus või hinnatase, vaid üha tähtsamaks muutub oskus tehnoloogiat enda kasuks tööle panna. “See kehtib eriti väikeettevõtetes, kus iga töötund ja lisakulu mõjutab otseselt kasumlikkust. Tulevikus on väljakutsed veelgi enam seotud digipädevusega – sellega, kuidas ettevõtted AI-agente kasutavad,” arutleb Kask.
Tehisintellekti ajastuks valmistumist ei saa alustada üksnes uue AI-rakenduse kasutuselevõtust. Kõigepealt tuleks korrastada olemasolevad tööprotsessid ja kasutada automatiseerimise võimalusi, mis on juba praegu olemas. Kui üks ettevõte suudab tehnoloogia abil vähendada kulusid ja vältida vigu, samal ajal kui konkurent jätkab käsitsi andmete sisestamist, kasvab nende vahe paratamatult.
“Üha olulisem on olla efektiivne, teha vähem käsitööd ja seetõttu vähem vigu. Digipädevus ongi tõenäoliselt suurim väljakutse,” arutleb Tõnis Kask.
Ka Merit Tarkvara ise valmistub selleks muutuseks. Praegu kasutatakse tehisintellekti peamiselt ettevõtte sisemistes protsessides, kuid arendustöö käib ka selle nimel, et tulevikus saaksid AI võimalustest kasu tarkvara kasutajad. Kask tunnistab, et klientide usaldus tehisintellekti vastu vajab veel kasvamist.
“Kui aeg on õige, saavad ka meie kasutajad endale tõelise abilise, mitte lihtsalt järjekordse rumala juturoboti,” lubab ta.
Suure muutusena näeb Kask ka riigi ja ettevõtete vahelise andmevahetuse automatiseerimist. Näiteks Maksu- ja Tolliameti eestvedamisel arendatav andmepõhine aruandlus võiks tulevikus vähendada ettevõtjate halduskoormust sedavõrd, et eraldi deklaratsioonide esitamise vajadus kaoks.
“Suures pildis liigub riik minu arvates õiges suunas. Sellest saavad kõige rohkem kasu just väikeettevõtjad, kes minu nägemuses ei pea tulevikus deklaratsioone üldse esitama. Kui kajastad oma tehingud programmis, on riigiga kõik korras.”

Kui kliendid on edukad, on ka Merit Tarkvara edukas

Merit Tarkvara 35-aastane areng on olnud tihedalt seotud Eesti ettevõtluse arenguga. Nii suure hulga ettevõtete teenindamine tähendab suurt vastutust, kuid ka põhjust nende saavutuste üle rõõmu tunda.
See on ka üks põhjuseid, miks nad toetavad Äripäeva TOP Galat, kus tunnustatakse Eesti edukamaid ettevõtteid.
“Ennekõike tänu raamatupidamisbüroodele oleme jõudnud kohta, kus umbes iga teise Eesti ettevõtte raamatupidamist tehakse Meriti programmiga. Kui keegi on edukas, on ju tore tema edu toetada – olgu see kasvõi parema tarkvaraga.”
Arvestades Meriti kasutajate hulka, peab Kask tõenäoliseks, et paljud TOP Galal tunnustatavad ettevõtted on ka nende kliendid.
“Kui me oleme nagunii koostöös, olgu siis otse või raamatupidaja või büroo kaudu, on tore partnerile aitäh öelda. Kui tema on edukas, oleme ka meie edukad. Ja kui meie oleme edukad, saame aidata tal olla veel edukam.”
Merit Tarkvara juhi sõnul võiksid eestlased üleüldse rohkem märgata seda, mis meil hästi välja tuleb. Liiga sageli kiputakse otsima õnnestumistest puudusi, selle asemel et saavutusi tunnustada.
“Eestlane ei kipu häid asju märkama, veel vähem tunnustama. Kui Eestis sünnib midagi vahvat, otsime sageli põhjusi, miks see ikkagi halb on. See on kurb. Võib-olla kõlab see pessimistlikult, kuigi olen üdini optimist.“
Kase sõnul on Eesti ettevõtluses palju sellist, mille üle uhkust tunda – on väikesed ja efektiivsed ettevõtted, nutikad lahendused ja suurepärane oskus piiratud ressurssidega suuri asju ära teha. “Mis iganes on ettevõtja jaoks edu mõõdupuu – mina hoian pöialt, et kõik Eesti ettevõtjad leiaksid oma edu,” ütleb Merit Tarkvara juht.
Vaata, milliseid lahendusi Merit Tarkvara sulle pakkuda saab!
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Nasdaq Tallinna juht ja Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots ning Läti Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons.
  • ST
  • 26.10.26, 16:09
Kui heas seisus on Eesti, Läti ja Leedu kapitaliturud 2026. aasta lõpus?

Hetkel kuum

Järva tarbijate ühistu sulgeb jaanuaris Linnamäe Konsumi Lasnamäe Tervisemaja renditingimuste tõttu.
Uudised
  • 26.10.26, 12:37
Coop paneb Tallinnas poe kinni ja koondab
Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp rääkis saates tehisaru kasutamisest finantssektoris. Praegu jäeti AI-kulud veel peitu, kuid tehnoloogiat kasutatakse kahel eesmärgil, nagu aktsionäridele on lubatud.
Saated
  • 26.10.26, 14:49
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
Invego juht Kristjan-Thor Vähi nentis, et on üks kindel põhjus, miks nad Lätis juba rohkem uusi kodusid ehitavad kui Eestis.
Uudised
  • 26.10.26, 06:00
Eesti arendajate meelisturuks kujunenud Riias saab uue korteri võileivahinnaga
Sergey Radchenko hinnangul on Vladimir Putini propaganda üks huvitavamaid külgi see, et selles peitub alati mingisugune tõetera.
Uudised
  • 25.10.26, 13:00
Lääs alahindas Venemaa kõige ohtlikumat liikumapanevat jõudu
Tesla ja SpaceXi juhi Elon Muski sõnul ootab tehisintellektile spetsialiseerunud pilveteenuste pakkujaid ees ulatuslis ühinemiste ja pankrottide laine.
Börsiuudised
  • 26.10.26, 09:34
Musk: AI-andmekeskustel läheb elu keeruliseks
Kümme eri suuruses pakki, mida tellisid inimesed omale kuskilt mujalt Euroopa otsast, aga kunagi neid kätte ei saanudki. Hinnalisim asi, mis ühest pakist välja tuli, oli rohkem väärt kui kõik ülejäänud pakkide sisud kokku.
Uudised
  • 24.10.26, 06:00
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Investorid Marko Oolo ja Rain Lõhmus.
  • PRO
Saated
  • 26.10.26, 15:14
Lõhmus: olen pigem Eloni kui Jaan Tallinna leeris
K-rauta uue kontseptsiooniga kauplus Tartu külje all Raadil.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.10.26, 11:48
Senukai loobub Baltikumis W. P. Carey kinnisvarast
Taani peaminister Mette Frederiksenile kolleegide kõne Putinile ei meeldinud.
Taani peaminister süüdistab Putinile helistanud kolleege omapäi tegutsemises
Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik näeb lühiajaliselt negatiivset mõju kogu sektorile.
Investeerimisstrateegid Anthropicu IPOst: lühiajaliselt võib sektorit tabada müügilaine
Investeerimiseksperimendi algusest on möödas pea kuu ja algsest 1000 eurost on kadunud 9,2%. Samas S&P 500 indeksi kaotus on sel perioodil olnud vaid 0,2%.
Investeerimiseksperiment: langus jätkus, aga kohe võib kõik muutuda
Taani peaminister Mette Frederiksenile kolleegide kõne Putinile ei meeldinud.
Taani peaminister süüdistab Putinile helistanud kolleege omapäi tegutsemises
Euroopa kaitsefondist saadud rahaga arendatatakse muuhulgas ka droone ja droonitõrjesüsteeme.
Kaitseministeerium toetab 18 ettevõtet kolme miljoni euroga
Norra peaminister Jonas Gahr Støre (vasakul) ja Soome president Alexander Stubb kohtusid eelmisel nädalal Oslos, et arutada Ukraina rahuleppe teemal. Sellele järgnes telefonikõne Venemaa liidri Vladimir Putiniga.
Soome ja Norra liidrid rääkisid Putiniga
Stubb: vestlus oli otsekohene ja asjakohane
Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles pressiteate vahendusel, et on saanud Soome ja Norra kolleegidelt ülevaate tänasest Soome presidendi ja Norra peaministri telefonikõnest Vladimir Putiniga.
Tsahkna kolleegide kõnest: Putin arvab, et Lääne toetus Ukrainale võib murduda
Eesti kinnisvaraarendajate projekte kerkib Riiga nagu seeni pärast vihma, kuid kõik ettevõtjad on enda kinnitusel hinnanud turgu põhjalikult ja sihtinud plaane täpselt.
Läti arendaja hoiatab: eestlased ostavad Riias maad riskantselt kallilt
Suur kaart eestlaste arendustest Riias
Tegu pole esimese korraga, kui Microsoft töötajatele vabatahtlikku lahkumishüvitist on pakkunud. Pildil Microsofti tegevjuht Satya Nadella.
Microsoft pakub kulude kokkuhoiuks 60 000 töötajale lahkumishüvitist
KRSi tegevjuht Paulius Grigas.
  • ST
KRS alustab 12 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teist etappi
Võlakirju saab märkida 11. novembrini
SpaceX-iga ühinemise ootus ja Barclaysi tõstetud hinnasiht viisid Tesla aktsia uuele tõusule.
Tesla murdis tehnoloogiaseitsmiku varjust välja ja sööstis oktoobri võitjaks
Investorid Marko Oolo ja Rain Lõhmus.
  • PRO
Lõhmus: olen pigem Eloni kui Jaan Tallinna leeris
Infortar jätkab Tallinki aktsiate kokkuostmist: tänavu on suuromanik oma osalust veelgi kasvatanud.
Infortar suurendas osalust Tallinkis üle 235 000 aktsia võrra
“Tehnoloogilised läbimurded nõuavad suuri alginvesteeringuid ning mõne projekti ebaõnnestumine on innovatsiooni loomulik osa. Risk suureneb aga siis, kui ettevõtete ootused muutuvad ebarealistlikuks, varade väärtused lahknevad tulevastest tuludest ja investeerimisotsuseid juhib rohkem konkurentidest maha jäämise hirm kui tõendatav majanduslik kasu,” kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Tõnu Mertsina: kas tehisarusse investeeritakse liiga palju?
Tesla ja SpaceXi juhi Elon Muski sõnul ootab tehisintellektile spetsialiseerunud pilveteenuste pakkujaid ees ulatuslis ühinemiste ja pankrottide laine.
Musk: AI-andmekeskustel läheb elu keeruliseks
Kümme eri suuruses pakki, mida tellisid inimesed omale kuskilt mujalt Euroopa otsast, aga kunagi neid kätte ei saanudki. Hinnalisim asi, mis ühest pakist välja tuli, oli rohkem väärt kui kõik ülejäänud pakkide sisud kokku.
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Ivo Volkovi juhitud Merko kontsern on Lätis juba ligi 30 aastat tegutsenud, kuid ta tervitab Riia turul ka nooremaid konkurente.
Eestlased krabasid lätlaste nina alt Riia kinnisvaraturu endale. “Lätlane teab, et kui Eesti arendaja on teinud, siis sellel on kvaliteedimärk taga”
Juhul kui turg on võlakirja lunastuse hetkel madalseisus, võib tekkida olukord, kus ettevõte ei suuda võlakirju tagasi maksta. Siis tuleb otsida muid lahendusi, märkis võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi
Värskelt ükssarvikustaatusesse ehk vähemalt 1 miljardi dollari suuruse väärtuseni jõudnud Blackwalli asutaja Nikita Rosenberg ja riskikapitalifirma Tera Ventures juht Stanislav Ivanov võivad üksteist õnnitleda märgilise sammu puhul.
Eesti sai järgmise ükssarviku
Katri Raudsepp liikus koos eelmise RKIKi peadirektori Magnus-Valdemar Saarega kaitsetööstusettevõtte Wolfram Europa OÜ juhatusse. Ka selles kaitsefirmas on suurettevõtjal Margus Linnamäel osalus.
RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Suuraktsionär Tarmo Sild andis Arco Vara juhtimise üle 2020. aastal. Möödunud aastal andis ta ära ka nõukogu esimehe koha, selle sai Kert Keskpaik, kuid nüüd võttis Sild juhi kohale asunud Keskpaigalt nõukogu vedamise tagasi enda kätte.
35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel
“Ma olen siin Hiiumaal sellepärast, et nii palju stressi ei ole midagi väärt minu silmis. Mitte mingit raha, mitte midagi,” on Rain Ventsel veendunud.
Hollywoodi hittfilmide treilerimuusika sünnib Hiiumaa metsas. “Stress ei ole mingit raha väärt”
Planet42 uue Mehhiko äri raamatupidamise ümberkorraldamisel ilmnesid ulatuslikud vead, mille parandamise järel vähenes ettevõtte omakapital ligi 275 000 euro võrra.
Planet42 uut äri ähvardab põhja kõrbemine. Investorid loodavad salapärasele rahalehmale

Podcastid

„Midagi läheb tõlkes kaduma.“ Kommunikatsioonieksperdid näevad börsifirmade suhtluses suurt puudujääki
Investor Toomase tund
„Midagi läheb tõlkes kaduma.“ Kommunikatsioonieksperdid näevad börsifirmade suhtluses suurt puudujääki
00:00
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
Kuum tool
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
00:00
Välispoliitika asjatundja: Iisraeli valimised rahu Iraaniga ei too
Hommikuprogramm
Välispoliitika asjatundja: Iisraeli valimised rahu Iraaniga ei too
Lõhmus: olen pigem Eloni kui Jaan Tallinna leeris
  • PRO
Lavajutud
Lõhmus: olen pigem Eloni kui Jaan Tallinna leeris
Kaius Kiivramees: väikeste andmekeskuste rahastamisraskused ähvardavad turge doominoefektiga
Hommikuprogramm
Kaius Kiivramees: väikeste andmekeskuste rahastamisraskused ähvardavad turge doominoefektiga
Ministeerium Nutri-Score’i märgisest: ei nõustu kriitikaga, et tootjaid pole kaasatud
Tööstusuudised eetris
Ministeerium Nutri-Score’i märgisest: ei nõustu kriitikaga, et tootjaid pole kaasatud
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 26.10.26, 12:37
Coop paneb Tallinnas poe kinni ja koondab
2
Uudised
  • 26.10.26, 12:31
Suurhaigla kavandab koondamist. Kulude kokkuhoid viib üle 30 töökoha
3
Saated
  • 26.10.26, 14:49
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
4
Uudised
  • 26.10.26, 06:00
Eesti arendajate meelisturuks kujunenud Riias saab uue korteri võileivahinnaga
5
Uudised
  • 24.10.26, 06:00
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
6
Uudised
  • 26.10.26, 17:01
Sakslased ehitasid robotid, mis hävitavad Vene enesetapudroone

Viimased uudised

Uudised
  • 27.10.26, 14:41
Tsahkna kolleegide kõnest: Putin arvab, et Lääne toetus Ukrainale võib murduda
  • ST
Sisuturundus
  • 27.10.26, 14:37
Eesti on digiriik, kuid ettevõtted kulutavad aastas 200 miljonit eurot tarbetule käsitööle
Uudised
  • 27.10.26, 14:29
Taani peaminister süüdistab Putinile helistanud kolleege omapäi tegutsemises
Uudised
  • 27.10.26, 14:24
Kaitseministeerium toetab 18 ettevõtet kolme miljoni euroga
Börsiuudised
  • 27.10.26, 14:22
Investeerimiseksperiment: langus jätkus, aga kohe võib kõik muutuda
Börsiuudised
  • 27.10.26, 14:17
Investeerimisstrateegid Anthropicu IPOst: lühiajaliselt võib sektorit tabada müügilaine
Saated
  • 27.10.26, 14:00
Google Shopping toob hinnad tarbijale ette ja sunnib kaupmehi pingutama
Saated
  • 27.10.26, 13:10
„Midagi läheb tõlkes kaduma.“ Kommunikatsioonieksperdid näevad börsifirmade suhtluses suurt puudujääki
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026