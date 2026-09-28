Bloomberg: Luminori kosilase OTP klientidel olid sidemed Gazpromi ja Vene välisluurega

Luminori kosilase, Ungari panga OTP klientide hulka on kuulunud nii Gazpromi kontrollitavaid ettevõtteid kui ka firmasid, mis on osutanud teenuseid Venemaa välisluurega seotud organisatsioonidele, selgub Bloombergi nähtud dokumentidest.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised tehingud ja sisekirjad seovad OTP kliendid Gazpromi ning Vene välisluurega seotud organisatsioonidega;

kuidas kommenteeris OTP juht Peter Csanyi Venemaalt lahkumise võimalust ja mida see võib tähendada Luminori ostuplaanile.