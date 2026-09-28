Oleg Ossinovski: kodust töötamine on tööandja kulul logelemine

Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandus‑Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.