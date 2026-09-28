Oleg Ossinovski: kodust töötamine on tööandja kulul logelemine

Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandus‑Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.