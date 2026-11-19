Ekspordipiirangute rikkumise kahtlus kukutas AMD aktsiat üle 8 protsendi
Kiibitootja AMD aktsia langes neljapäeval enam kui 8 protsenti pärast seda, kui uurimisväljaanne Hunterbrook Media avaldas raporti, mis seab kahtluse alla ettevõtte toodete vastavuse USA ekspordipiirangutele.
Suured institutsionaalsed investorid muutsid kolmandas kvartalis oma portfelle märkimisväärselt: kui George Sorose fond ostis jõuliselt Intelit ja Cathie Wood suurendas Nvidia osalust, siis Ray Dalio asutatud Bridgewater müüs Nvidia aktsiaid ning Berkshire Hathaway leidis ostuvõimaluse hoopis elamuehituses.
Kiibitootja AMD viis esmaspäeval lõpule tehisintellekti idufirma World Labsi omandamise 8,2 miljardi dollari eest. Tehinguga saab AMD ligipääsu idufirma robootika- ja tehisintellektimudelitele ning ettevõtte juhtkonnaga liitub valdkonna üheks teerajajaks peetav Fei-Fei Li.
„Investor Toomase tunnis“ võeti luubi alla Nvidia ümber lahvatanud skandaal, tehnoloogiaaktsiate langus ja USA-Hiina kiibisõda. Teemat arutavad finantsekspert Nelli Janson ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tauno Tõhk.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.