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Pangajuht soovitab: paremate tingimuste nimel tasub julgelt läbi rääkida

Kuidas säästa mõne minutiga kümneid või isegi sadu eurosid ning kas rikkaks saamiseks peab loobuma kõigest, mis elus rõõmu pakub, mõtiskles “Äripäeva raamatuklubi“ saates Tõnis Mänd. Küsis Merian Tiirats.

Tõnis Mänd soovitab rahaasjades alustada ülevaate loomisest, automatiseerida säästmine ning küsida teenusepakkujatelt ja pankadelt julgelt paremaid tingimusi, sest nii võib mõne minutiga säästa kümneid või sadu eurosid. Saates „Äripäeva raamatuklubi“ ütles ta, et rikkus tähendab eelkõige valikuvabadust, mitte kõigest loobumist. Investeerimisel peab ta algajale sobivaks hajutatud fondide ja pensionisammaste kasutamist, mitte üksikaktsiatega riskimist.

Ei tasu eeldada, et kuna oled juba ühe panga klient, peadki selle tingimustega leppima. Pankadega saab läbi rääkida ja küsida paremat pakkumist, rääkis TF Banki Eesti filiaali ja Balti regiooni juht Tõnis Mänd.
  • Ei tasu eeldada, et kuna oled juba ühe panga klient, peadki selle tingimustega leppima. Pankadega saab läbi rääkida ja küsida paremat pakkumist, rääkis TF Banki Eesti filiaali ja Balti regiooni juht Tõnis Mänd.
  • Foto: TF Bank
Mida tähendab rikkus ja kas eestlased mõtlevad piisavalt sellele, millist vabadust nad rahalt ootavad?
Ma arvan, et paljud pole enda jaoks päris täpselt läbi mõelnud, mida rikkus nende jaoks tähendab või millal nad võiksid öelda, et on oma eesmärgini jõudnud. Iga inimese jaoks tähendab see midagi erinevat, kuid selget lõppeesmärki või vahe-eesmärke pole paljud endale ilmselt seadnud.
Ramit Sethi raamatus “Õpetan sind olema rikas“ tähendab rikkus eelkõige seda, et sul on rahaline stabiilsus ja tegevuskava ning sa saad endale lubada sellist elu, nagu soovid. See ei tähenda tingimata, et peaksid töötamise lõpetama. Pigem võiksid jõuda olukorda, kus saad valida töö oma huvide, mitte ainult palga järgi, ning aidata soovi korral ka lähedasi.
Raamatus tuuakse näiteks, et mõne inimese jaoks tähendab jõukus võimalust tellida bussiga minemise asemel endale takso tellimist. Kas ka selliste väikeste soovide jaoks tasub raha kõrvale panna?
Just selleks ongi mõistlik oma rahaasju teadlikult korraldada. Rahal on halb komme märkamatult ära kuluda. Pole vahet, kui palju sul rahakotis on – lõpuks kipub see ikka tühjaks saama. Kes mäletab veel krooniaega, siis 100 krooni oli summa, mida ei raatsitud niisama lahti vahetada. Praegu tundub, et 50 eurot kaob rahakotist veel kiiremini.
Kui sul pole plaani, kuidas raha kasutada, on keeruline seda nii kulutada, et saaksid endale lubada just seda, mis on sulle oluline. Sageli ostame midagi emotsiooni ajel ja mõtleme hiljem, kas meil ikka oli seda vaja.
Rahaasjade korraldamist võivad takistada ka lapsepõlvest kaasa saadud uskumused, näiteks et rahast pole viisakas rääkida. Kas see on sinu meelest Eestis endiselt probleem?
Ma arvan, et paljud meist on kasvanud üles teadmisega, et kodus rahast ei räägita. Tegelikult peaks sellest rääkima nii kodus, koolis kui ka omavahel. Raha mõjutab meie igapäevaelu väga palju. Kui inimene pole saanud teadmisi ega kodust eeskuju, võib tal olla keeruline mõista, kuidas oma rahaasju korraldada ja milliste põhimõtete järgi otsuseid teha.
Sethi soovitab 85% reegli abil vältida lõputut täiusliku lahenduse otsimist. Parem on teha piisavalt hea esimene samm, kui jääda ideaalset võimalust ootama. Kui inimesel jääb kuus üle näiteks 50 eurot, mida võiks ta teha?
Igal juhul tasub esimene samm teha. Tean inimesi, kes tunnevad investeerimise vastu huvi juba aastaid, loevad raamatuid, aga tegudeni ei jõua. Raamat võib anda suuna, kuid kogemuse saamiseks tuleb ise alustada.
Kui sul jääb kuus 50 eurot üle, saad vaadata, kas sul on võimalik mõnda kulutust vähendada või kasutada näiteks teist või kolmandat pensionisammast. Oluline on leida endale sobiv lahendus ja hakata järjepidevalt tegutsema.

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Mida ütleksid inimesele, kes arvab, et on investeerimisega alustamiseks juba liiga vana?
Alustada pole kunagi liiga hilja. Parem on alustada täna kui homme. Investeerimises kehtib tuntud ütlus, et parim aeg alustamiseks oli eile, paremuselt järgmine aeg on täna.
Muidugi võib tagantjärele mõelda, et oleksin võinud kümme aastat varem alustada. Ka mina alustasin investeerimisega aktiivsemalt umbes kümme aastat tagasi ja oleksin võinud seda teha varem. Aga kui sul tekib võimalus investeerimisega tegeleda, tuleb see võimalus ära kasutada. Vajadusel saad oma rahaasju korraldades ka ise selleks võimalusi juurde luua.
Raamatu üks keskseid mõtteid on, et teadlik kulutamine ei tähenda laristamist. Kõigest ei pea loobuma, vaid kokku tasub hoida eelkõige nende asjade pealt, mis pole olulised. Milliseid kulusid soovitaksid esimesena üle vaadata?
Rahalise vabaduse poole liikumine on pikk teekond. Loomulikult jõuad eesmärgini kiiremini, kui piirad kõiki kulutusi, aga kui loobud kümme aastat kõigest, mida tegelikult naudid, siis ei pruugi see olla mõistlik. Teekonda tuleb ka nautida.
Küll aga on teenuseid, mille eest maksame harjumusest. Näiteks spordiklubi liikmemaksu, kuigi trennis käime harva. Või elektripaketi, mille tingimused valisime aastaid tagasi ega ole hiljem teiste pakkujatega võrrelnud.
Samuti tasub aeg-ajalt üle vaadata telefonioperaatori ja teiste teenusepakkujate hinnad. Sageli piisab sellest, kui küsida oma praeguselt teenusepakkujalt paremat pakkumist või võrrelda konkurentide tingimusi.
Üks suuremaid igakuiseid kohustusi on paljudele kodulaen. Ei tasu eeldada, et kuna oled juba ühe panga klient, peadki selle tingimustega leppima. Pankadega saab läbi rääkida ja küsida paremat pakkumist.
Kas teenusepakkujalt paremate tingimuste küsimine on tõesti nii lihtne?
Jah. Küsimine ei võta tavaliselt palju aega, kuid sääst võib ulatuda kümnete või sadade eurodeni.
Tänapäeval saab suure osa suhtlusest ära teha e-posti teel. Sa ei pea tingimata minema kontorisse ega pikalt vestlema. Kirjutad oma soovist, küsid pakkumist ja võrdled tingimusi.
Ka teenusepakkujad on selliste küsimustega harjunud. Kui küsid viisakalt, pole põhjust seda karta. Halvimal juhul saad vastuseks ei. Aga kui sa ei küsi, ei pruugi sa paremaid tingimusi kunagi saada.
Kuidas kasutada teadliku kulutamise põhimõtet peres, kus kodulaen või üür juba võtab suure osa sissetulekust?
Üks võimalus on maksta kõigepealt endale ehk jagada raha kohe pärast palgapäeva eri eesmärkide vahel. Tänapäeval on lihtne omada mitut kontot ja suunata raha automaatselt sinna, kus seda vaja läheb.
Näiteks võiksid olla eraldi kontod püsikulude, toidu ja muude igapäevaste väljaminekute, säästude ning vabalt kasutatava raha jaoks. Nii on lihtsam näha, kui palju millekski kasutada saab.
Kui oled oma vabalt kulutatava summa ära kasutanud, tulebki oodata järgmise kuuni. Selline süsteem aitab hoida eelarvet kontrolli all, ilma et peaksid iga ostu puhul uuesti otsustama, kas saad seda endale lubada.
Raamat soovitab rahaasju korrastades alustada ülevaate saamisest, mitte kohe investeerimisest. Miks on oluline kõigepealt võlad, kontod ja kulutused üle vaadata?
Kui sul on rahaasjades segadus, pole mõtet hakata kohe järgmiste asjadega tegelema. Kõigepealt tuleb teha inventuur ja aru saada, milline on sinu tegelik olukord: kui palju sul on kohustusi, kui palju raha kulub ning kui palju on võimalik säästa ja investeerida. See annab aluse järgmiste otsuste tegemiseks.
Oled panganduses pikalt töötanud. Milline on levinud viga, mida inimesed laenu võttes teevad?
Olen pikalt töötanud järelmaksusektoris ja näinud, kuidas inimesed ostavad emotsiooni ajel. Näiteks soovitakse uut iPhone’i, kuid ei mõelda kohe sellele, kui palju see kokku maksma läheb.
Sama juhtub teiste toodetega. Üks tuttav soovis osta televiisorit ja otsustas võtta järelmaksu. Ta leidis, et 20 eurot kuus parema toote eest pole ju kuigi palju. Aga kui küsida, kas tal seda paremat toodet tegelikult vaja on, ei pruugi vastus olla nii selge.
Kuumakse tundub väike, kuid kahe aasta peale kokku pole see enam sugugi nii väike summa. Inimesed lähtuvad sageli sellest, kas nad saavad kuumakset endale lubada, mitte sellest, kas ost on vajalik ja kui palju see kokku maksma läheb.
Muidugi peab igaüks ise otsustama, millised ostud talle rõõmu pakuvad. Küsimus on selles, kas teed otsuse teadlikult või ostad lihtsalt midagi uut ja huvitavat, mida sul tegelikult vaja pole.
Kui inimesel on mitu laenu, kas ta peaks alustama kõrgema intressiga kohustusest või maksma kõigepealt tagasi väikseima võla?
Siin on kaks lähenemist. Kui alustad kõige kõrgema intressiga laenust, on see rahaliselt mõistlikum, sest nii saad vähendada intressikulu. Väiksemate võlgade tagasimaksmine annab aga kiiremini eduelamuse, sest saad mõne kohustuse juba kaelast ära.
Iga inimene peab leidma endale sobiva lahenduse. Kui väiksematest võlgadest alustamine aitab sul plaanist kinni pidada, võib see olla emotsionaalselt lihtsam tee. Kui suudad järjepidevalt tegutseda ja tahad intressikuludelt kokku hoida, on mõistlik keskenduda kallimatele kohustustele.
Sethi soovitab hoiuseid ja muid pangatooteid valides vaadata intressist kaugemale. Mida peaks inimene hoiuse puhul kontrollima?
Oluline on vaadata kogu teenusepaketti, mitte ainult ühte numbrit. Hoiuse puhul tasub kontrollida intressimäära, hoiustamise perioodi ja seda, kui kiiresti saad vajadusel oma raha kätte.
Samuti tuleb vaadata, kas pakutav intress kehtib kogu perioodi vältel või ainult kampaania ajal. Näiteks võib esimese nelja kuu intress olla väga hea, kuid hiljem tingimused muutuvad.
Laenude puhul on võrdlemine veelgi keerulisem, sest intresside arvutamise meetodid ja lisatasud võivad erineda. Seetõttu soovitan küsida kõigilt teenusepakkujatelt pakkumist täpselt samadel tingimustel.
Näiteks kui soovid laenata 10 000 eurot viieks aastaks, küsi igalt pakkujalt pakkumist sama summa ja perioodi kohta. Seejärel võrdle, kui palju pead kokku tagasi maksma. Nii on lihtsam aru saada, milline pakkumine on tegelikult soodsam, sõltumata sellest, kuidas intressi või tasusid nimetatakse.
Räägime nüüd investeerimisest. Miks võib algajale tunduda ahvatlev alustada üksikaktsiatest, kuigi nendega kaasneb suurem risk?
Üksikaktsiatega on võimalik palju võita, aga ka kaotada. Algajal on keeruline hinnata, milline ettevõte on hea investeering, sest valik on väga suur.
Kui tahad investeerimist tundma õppida, saad alustada väikeste summadega. Näiteks Tallinna börsil on võimalik osta aktsiaid ka üsna väikese raha eest. Nii saad protsessi läbi teha ja mõistad, kuidas investeerimine toimib.
Sellest ei saa kohe rikkaks, aga saad kogemuse. Oluline on siiski meeles pidada, et üksikaktsiatesse investeerides tuleb arvestada ka võimalusega raha kaotada.
Milline oli sinu enda investeerimisteekond?
Minu esimene kokkupuude aktsiatega oli juba noorena, kui Tallinna börsil toimus palju põnevat. Mul oli natuke raha ja ütlesin emale, et võiksime midagi osta. Hiljem oli mul vaja esimest autot ja investeering sai kiiresti müüdud. Ma isegi ei tea enam, kas teenisin selle pealt kasumit või kahjumit.
Teadlikumalt hakkasin investeerima hiljem. Olen ostnud kinnisvara, üksikaktsiaid nii Tallinna börsilt kui ka välismaalt ning kasutanud pensionisambaid.
Pensionisambad on minu jaoks olnud üks pikaajalisemaid ja süsteemsemaid investeeringuid. Kui investeerid pikalt, hakkad ajapikku nägema, kuidas aeg sinu kasuks töötab.
Olen proovinud ka üksikaktsiate valimist, kuid sain aru, et see nõuab palju aega ja süvenemist. Kui tahad turgu edestada, pead ettevõtteid uurima ja oma investeeringuid pidevalt jälgima. See ei pruugi kõigile sobida.
Mida soovitaksid inimesele, kes tahab investeerimisega alustada, kuid ei soovi üksikaktsiaid analüüsida?
Alustajale soovitaksin rahulikult tutvuda indeksfondidega ja kaaluda regulaarset investeerimist. Nii ei pea sa ise üksikuid ettevõtteid välja valima, vaid saad investeerida laiemalt turule. Pikaajalisel investeerimisel võib see olla lihtsam lähenemine kui püüda ise turgu edestada.
Loomulikult ei taga ka indeksfondid kasumit ja nende väärtus võib langeda. Kuid üksikaktsiatesse investeerides on riskid sageli kontsentreeritumad. Oluline on mõista, kuhu raha paigutad, ning investeerida läbimõeldult.
Praegu tõusevad kiiresti mitmed tehnoloogia- ja tehisintellektiettevõtete aktsiad. Kuidas vältida hirmu, et jääd suurest tõusust ilma?
Alustajana tasub keskenduda oma plaanile, mitte püüda iga kiirelt tõusva aktsiaga kaasa minna. Kui investeerid regulaarselt hajutatud fondidesse, saad oma plaanist kinni pidada, ilma et peaksid pidevalt otsustama, milline ettevõte järgmisena tõuseb.
Üksikaktsiate puhul on väga keeruline ette teada, milline ettevõte osutub edukaks. Mõni aktsia võib tõusta tuhandeid protsente, kuid see ei tähenda, et samasugune kasv jätkub. Kui kogu raha paigutada ühte ettevõttesse, on risk märkimisväärne.
Investeerimisel tasub meeles pidada, et mineviku tootlus ei taga tulevast tootlust. Hajutamine ja järjepidevus aitavad vältida olukorda, kus kõik sõltub ühest panusest.
Oma arvustuses tõid välja, et “Õpetan sind olema rikas“ on tugevalt Ameerika-keskne. Milliseid raamatu soovitusi ei saa Eesti oludesse üks ühele üle võtta?
Raamatus on palju Ameerika finantssüsteemiga seotud nõuandeid, näiteks krediidiskoori parandamise kohta. Eestis toimivad need asjad teisiti, mistõttu tasub raamatut lugeda kriitilise pilguga.
Samas on seal palju põhimõtteid, mis kehtivad ka siin. Oma maksekohustusi tuleb täita korrektselt, rahaasjadest tuleb ülevaade saada ning võimalusel tasub suurendada sissetulekuid ja säästa. Kõike ei pea üks ühele üle võtma. Oluline on leida raamatust need ideed, mis sobivad sinu olukorra ja Eesti oludega.
Raamatus vaidlustatakse ka arusaam, et üürimine on alati raha raiskamine. Millal võiks kodu ostmise asemel olla mõistlikum üürida?
See sõltub inimese elukorraldusest. Kui elu on stabiilne ja tead, et soovid pikemalt ühes kohas elada, võib kodu ostmine olla mõistlik valik. Kui oled noor ja sinu elu võib lähiaastatel viia teise linna või riiki, tasub võib-olla veel oodata.
Oluline on hinnata, kas suudad laenu teenindada ja kas kodu ostmine sobib sinu plaanidega. Samas ei tasu jääda lõputult ootama, et kinnisvara odavamaks läheks. Tulevasi hindu ei saa kindlalt ennustada ning turuolukord võib muutuda ka viisil, mis muudab ostmise keerulisemaks.
Kas raamat pani sind enda rahaasjades midagi ümber hindama?
Kõige rohkem kõnetas mind mõte, et rahalise vabaduse poole liikudes tuleb ka teekonda nautida. Eesmärgi seadmine on oluline, kuid selle saavutamine võtab aega. Pole mõtet kogu aeg sente lugeda ja kõigest meeldivast loobuda.
Mina tahaksin näiteks rohkem reisida ja maailma näha. Seetõttu tuleb ka teadlikult otsustada, millele raha kulutada, mitte suunata kõike automaatselt investeeringutesse.
Teine oluline mõte on muuta investeerimine lihtsaks. Algajale võib see tunduda keeruline, kuid kõike ei pea ise välja mõtlema ega pidevalt jälgima. Tee esimesed sammud, leia endale sobiv süsteem ja automatiseeri võimalikult palju.
Kellele soovitaksid raamatut “Õpetan sind olema rikas“?
Kindlasti algajale, sest raamatu üks peamisi sõnumeid on, et alustada pole vaja keeruliselt. See aitab oma rahaasjadest ülevaate saada, leida sobiva tegevuskava ja teha esimesed sammud.
Ka kogenum lugeja leiab raamatust häid mõtteid kaasa, eriti selle kohta, kuidas raha teadlikumalt kasutada ja teekonda rohkem nautida. Ükski raamat ei anna kõigile üht ja sama lahendust, kuid see võib aidata sul oma eesmärgid läbi mõelda ja leida tee nende poole liikumiseks.
Kõige tähtsam on aga alustada. Rahaasjade korraldamine ei pea olema keeruline ning iga inimene saab leida enda jaoks sobiva viisi, kuidas edasi liikuda.
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Iren teatas AI äri tugevast kasvust, aktsia sööstis 20%
Praegu sõlmitud kompromisside kulud katab Tallinna Vesi varasematel perioodidel moodustatud eraldisest.
Tallinna Vesi maksab Solarisele kompromissina üle 100 000 euro, Jazz Pesulad lükkas pakkumise tagasi
Inbanki juhi Priit Põldoja sõnul ei ole Inbanki asutajad kunagi ehitanud ettevõtet eesmärgiga see lõpuks maha müüa. Börsileminek peaks toetama panga edasist kasvu.
Põldoja: Inbank 2027. aastal tõenäoliselt börsile ei jõua
“Kui langus täna või järgmisel nädalal jätkub, ostan kindlasti juurde ja veelgi suuremalt,” nentis Lev Dolgatsjov.
Börsikrahh pani Eesti investorid ostma. Lev Dolgatsjov: investeerisin 85 000 eurot
Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi lubas, et aruanded saavad esitatud.
Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata
Eesti võiks pingutada tehisarusse investeerimisel rohkem, märgib Madis Toomsalu.
Toomsalu: riik võiks laenata 500 miljonit ja investeerida tehisaruettevõtetesse
“Ma olen juba pensionär,” tõdes Toomas Raud. “Võib-olla lähen poja firmasse hekke lõikama. Nagu öeldakse, teen päris tööd.”
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
Nortali omanik Priit Alamäe ja välisminister Margus Tsahkna on vanad sõbrad.
Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit
Suurim küsimus on nüüd, mida teeb edasi Donald Trump.
Šokk Ühendriikide vahevalimistel: demokraatide sinisest lainest sai tsunami
Mida teeb nüüd Trump?
Farmaatsiatööstuse karmimad reeglid tähendavad, et suurusjärgus 450 Euroopa tehast ei vasta enam nõuetele. Veiko Saluste vedamisel ehitatud Tallinna tehas on üks uuemaid ja on Euroopa kümne suurema seas.
50 miljoniga rajatud Tallinna tehases valmib Eesti aastane vajadus nelja tunniga. “Nii suurt pole ma varem ehitanud”
Just selliste vaadete pärast Lissaboni kinnisvaraturul võidujooks käibki. Portugali pealinna katusekorteri pisikeselt rõdult avaneb vaade Pürenee poolsaare pikimale jõele Tejole, mille kaldale on Lissabon rajatud.
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas

Podcastid

Eesti kunsti hinnatõus toob välismaalt teosed tagasi. "Hinnad on tugevalt tõusnud ja seda märgatakse"
Hommikuprogramm
Eesti kunsti hinnatõus toob välismaalt teosed tagasi. "Hinnad on tugevalt tõusnud ja seda märgatakse"
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Kaitsesektori tippude sage ametivahetus nõuab ohjamist, aga peletab välismaale. “Eestis ei olegi võimalik toimetada”
Poliitikute töölaud: riigikogu valimiste erisaade
Kaitsesektori tippude sage ametivahetus nõuab ohjamist, aga peletab välismaale. “Eestis ei olegi võimalik toimetada”
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Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
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Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Hommikuprogramm
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Äripäeva kultuurisoovitus: punk, soome-ugri leinalaulud ja üle 300 raudse kunstiteose
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: punk, soome-ugri leinalaulud ja üle 300 raudse kunstiteose
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
26.11.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi

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Tallinki toiduäri telgitagused: 21 000 restoranikohta ja sadu tonne toitu aastas
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Kahjumis poroloonitootjate ühinemine sattus terava luubi alla
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Kultuurile nõutakse madalamat käibemaksu. „Kultuuri panus SKPsse on suurem, kui riik sinna raha eraldab“
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