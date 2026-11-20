Mäluseadmete tootja Sandisk viis neljapäeval lõpule aktsiate jagamise, mille tulemusena muutub ühe aktsia hind senisest kaheksa korda väiksemaks. Samal ajal tõmbab investorite tähelepanu mälukiipide hinna languse võimalus, mis võib mõjutada ettevõtte kasumlikkust.
End 13 aastat oodata lasknud videomäng Grand Theft Auto VI purustab rekordeid ja teenis ainuüksi päevaga 2,1 miljardit eurot. Publik võttis mängu avasüli vastu. “Ulme, mis tehtud on,” ütles GTA fänn Tõnu.
Anthropic aktsia langes teise börsipäeva alguses üle 8%, süvendades investorite kartusi tehisintellektisektori väljavaadete pärast. Langusega läksid kaasa ka USA peamised aktsiaindeksid Nasdaq ja S&P 500.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.