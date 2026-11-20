Tehisarufirma Anthropicu börsidebüüt ei suutnud Wall Streeti langust peatada, kuid Swedbanki privaatpanganduse strateegi Tarmo Tanilase hinnangul pakub tehnoloogiasektori nõrkus pika vaatega investorile juba võimalusi positsioone kasvatada.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Tarmo Tanilas tehnoloogiasektori nõrkust pika vaatega investorile võimaluseks ning kuidas ta soovitab positsiooni üles ehitada;
- mida ütles Tanilas Anthropicu IPO vastuvõtu, Swedbanki ootuste ja tehisaru investeeringute suurima riski kohta.