“Minu viimane soov läks enne Selverist lahkumist täide: Järve poes on letis toores tuunikalafilee,” muheleb Kristi Simonsen esimesel tööta päeval pärast 17 aastat Selveris, millest ta enamiku aega poeketti juhtis.
Eesti tarbijad on ostuotsuseid tehes muutumas tasapisi kindlamaks, ent emotsioonioste tehakse vähem ja suuremaid väljaminekuid kaalutakse senisest hoolikamalt. Jaekaubanduse TOPi saates räägivad Euronicsi jaekaubanduse juht Martin Soom ja IKEA Eesti turu juht Marko Põder, kuidas kaupmehed muutunud ostukäitumisega kohanevad ja kust nad kasvu otsivad.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.