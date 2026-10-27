Oracle laiendab koostööd Nvidiaga, kuid panustab ka konkurentide kiipidele

USA tehnoloogiaettevõte Oracle teatas teisipäeval, et laiendab koostööd Nvidiaga tehisintellektikiipide vallas, kuid mitmekesistab samal ajal oma pilveteenuste pakkumist, võttes kasutusele ka Nvidia konkurentide, sealhulgas Google'i kiibid.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kui suureks võib kasvada Oracle’i ja Nvidia koostöö maht ning mida on Jensen Huang selle rahalise potentsiaali kohta varem öelnud;

miks otsustas Oracle Nvidia kõrval tuua mängu ka Google’i ja teiste konkurentide kiibid ning kuidas Mahesh Thiagarajan seda sammu põhjendas.