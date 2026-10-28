15 aktsiat ja fondi, kuhu Rootsi eksperdid praegu raha paigutaksid

Kolm Rootsi investeerimiseksperti avaldavad, millistesse aktsiatesse ja fondidesse nad praegu raha paigutaksid. Üks neist hoiab kolmandiku rahast börsilt eemal, teine ehitab dividendiportfelli ja kolmas otsib tugeva turupositsiooniga ettevõtteid, kirjutab Dagens Industri.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised 15 aktsiat ja fondi valisid Rootsi eksperdid praeguses kõikuvamas turuolukorras ning kuidas nende portfellid omavahel erinevad;
- miks Per H Börjesson hoiab osa rahast börsilt eemal ja millist ettevõtet peab Anders Rudolfsson praegu eriti selgeks ostukohaks.