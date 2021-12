Kuidas ära tunda petuskeemi ja sellest hoiduda

Petuskeemidest hoidumiseks kasuta talupojamõistust ning ära torma raha panema kohta, mille tausta ei tea. Foto: Anti Veermaa

Inimesi ahvatlevad kõrge tootluse ja madala riskiga petuskeemid, mis kutsuvad investeerima kahtlastesse kohtadesse.

Inimestel on palju raha kontodel ning pensionireformiga vabanes lisaks suur hulk raha, mis nüüd investeerimiseks kohta otsib. See on aga aktiivselt tööle pannud petturid, kes sotsiaalmeedias või muul moel oma skeemidele ohvreid otsivad. Mesimagus jutt üüratust tootlusest võib panna inimesed tegema emotsiooni pealt otsuseid, mida hiljem kahetsetakse.

