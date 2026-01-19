Näpud sügelevad: kaalun aktsiat, mis on kallim, kui tundub, ja tugevam, kui paistab
Kui börs teeb nägu, et on korraga nii kallis kui ka täis võimalusi, jõuan ikka ja jälle sama küsimuseni: kus on need ettevõtted, ilma milleta maailm lihtsalt ei tööta. Taiwani kiibitootja paistab just üks selline olevat.
USA ja Taiwan jõudsid kokkuleppele kauaoodatud kaubandusleppes, mis langetab omavalitsusliku saare kaupade tariifid 15 protsendini ning näeb ette, et Taiwani pooljuhtettevõtted suurendavad oma USA üksuste rahastamist 500 miljardi dollari võrra, vahendab Bloomberg.
Nvidia oluline partner ja mälukiipide hiid Micron Technology hoiatab, et ülemaailmne mälukiipide puudus on viimase kvartali jooksul kiirenenud. Ettevõtte hinnangul jätkub tohutu nõudlus oodatust kauem.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.