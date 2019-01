Rahahaisuline jokkimine taastuvenergia toetustega

Taastuvenergia toetusi piirates tehti seadus, mis tekitas päikeseelektrijaamade buumi ja võimaldas skeemitamist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa Jaga lugu:

Eelmisel aastal toimus tõeline päikeseelektrijaamade buum, mis tõstis nende koguvõimsuse aastaga kümnelt 110 megavatini. Tänane Äripäev juhib tähelepanu tõsiasjale, et buumi käigus rajati 25 alla ühemegavatist päikesejaama, mis asetsevad kõrvuti või lähestikku, taotledes neile eraldi liitumispunktid. Põhjus on lihtne: taastuvenergia toetuste korra muutmine, mis lubab 2018. aasta sees valminud alla megavatistele jaamadele kindla toetuse 12 aastaks. Edaspidi kehtib neile nagu suurematelegi vähempakkumise kord. Samas jättis seadus võimaluse suur jaam liitumispunktidega kunstlikult väiksemateks jagada, et toetus sellise skeemiga saada.