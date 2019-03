Igaühel saab parim enne läbi – ka Baltika juhil

Tallinna börsi ajaloo ühe suurima rahapõletusmasina igavene juht Meelis Milder peaks järele mõtlema ja tõsiseid järeldusi tegema, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Nagu vanasõna ütleb: kui Baltika raha juurde küsib, siis on kevad käes. Reedese börsiteate kohaselt on ettevõte jälle hädas: omakapital ei vasta enam äriseadustikus sätestatud nõudele, vaja on võtta 3 miljonit eurot laenu ja kaasata raha aktsiakapitali suurendamisega 5 miljoni euro võrra. Rõivatootja lahkub välisturgudelt, räägitud on brändidest loobumisest ja ärimudeli muutmisest, kuid kasu pole midagi. Baltika aktsia on viimase aastaga kukkunud poole võrra. Pikema aja jooksul on tegu aga kiviga, mis kuidagi põhja ei jõua.