Kaija Teemägi: juhtimise kunst algab enesejuhtimisest

Coach’i ja koolitaja Raimo Ülavere sõnul kipuvad juhid endalt ootama ülimat pühendumust ja täiuslikkust – aga just see viib sageli ülekoormuse ja motivatsiooni languseni. Juhtimine ei vaja kangelasi, vaid süsteemi, mis toetab nii inimest kui ka organisatsiooni.