Kaija Teemägi: juhtimise kunst algab enesejuhtimisest

“Liialt sageli seostatakse juhtimist peamiselt staatusega. Aga kas organisatsiooni tippjuhil või aastaid tiimi juhtinud inimesel ei olegi rohkem kuhugi arendada,” küsib Elisa personaliüksuse juht Kaija Teemägi.
Foto: Erakogu
Juhtimisest rääkides keskendume sageli teistele – kuidas oma tiimi innustada, arendada, toetada. Harvemini küsime, kas me juhime ka iseennast piisavalt hästi ja targasti. Üks juhtimise aluspõhimõtteid on vastutus. Mitte ainult oma tiimi hoidmise ja tulemuste eest, vaid ka iseenda heaolu eest.
Coach’i ja koolitaja Raimo Ülavere sõnul kipuvad juhid endalt ootama ülimat pühendumust ja täiuslikkust – aga just see viib sageli ülekoormuse ja motivatsiooni languseni. Juhtimine ei vaja kangelasi, vaid süsteemi, mis toetab nii inimest kui ka organisatsiooni.
Innovatsioon ei sünni ainult heast ideest või loovusest. SEB ja Tehnopoli innovatsioonijuhid rõhutavad, et edu toob süsteemne juhtimine, mis loob töötajatele turvalise ruumi katsetada, eksida ja edasi liikuda.
Scandagra Eesti AS tegevjuhi Eigo Siimu sõnul on põllumajandusvaldkonna süda koostöö ja vastastikune usaldus. Pärast esimest kümmet kuud ametis tõdeb ta, et sektor on küll keerulises seisus, kuid just nüüd on kõige olulisem seista põllumehe kõrval ja aidata tal raskused üle elada.