Vara veel NATO matuseid pidada, kuid seis on jama

Kui Euroopa tahab geopoliitilise üksusena mingitki relevantust säilitada, on tarvis uute oludega kohaneda. USA käigud näitavad, et möödunud sajandi imperialism on selgesõnaliselt tagasi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Uus aasta algas illusioonideta, sest maailmapoliitikasse on naasnud loodusseisund, kus valitseb kõigi sõda kõigi vastu. Väikeriikide puhul selgub, kas aastakümnete jooksul on valitud omale õiged sõbrad.
Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlikke isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak.