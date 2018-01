6 nippi, kuidas suurema kärata koondada

Kuidas teha nii, et koondamine mööduks mõlemale osapoolele kergemalt, vahendab Äripäeva teemaveeb personaliuudised.ee.

Räägi ausalt. "Me kõik teame, et see pole meeldiv vestlus ja täesti normaalne on ka tunnistada, et see vestlus tekitab ebamugavust või kahjutunnet. Oma emotsionaalse seisundi tunnistamine teeb sinust inimese ning inimesega on palju meeldivam rääkida kui robotliku ja monotoonse kivinäoga, kes teatab koondamisest."

Selgita. "Kui puruneb sõprus- või armastussuhe, siis me kõik ju tahame teada, miks? Sama kehtib ka tööalaste suhetega. Enne vestluse alustamist pead sa väga konkreetselt teadma, miks sa soovid töösuhte lõpetada, ja oskama seda ka teisele poolele selgeks teha. Koondatav tahab ühel hetkel saada paremaks inimeseks ja tal on vaja teada, kuidas seda teha. Seega on otsuse põhjendamine väga oluline."

Kuula. "Kindlasti on inimesi, keda koondamisteade lööb rivist välja, ja nad võivad käituda etteaimamatult. Suurem osa siiski oskab jääda inimeseks ning ka nemad soovivad oma emotsiooni ja mõtte välja öelda. Ei, see ei tähenda, et tal on võimalus oma töö tagasi saada. Kuid küsi temalt, mida ta soovitaks neile, kes jäävad. Küsi, mida tema muudaks ettevõttes ja selle juhtimises. Sealt võib tulla küll väga kriitilist, kuid ootamatult ausat tagasisidet."

Meenuta koostöötatud aega. "Jah, praegu on aeg tööleping lõpetada, kuid olid ajad, kui see inimene pakkus väärtust ja oli vajalik. Ärgem seda unustagem! Meenuta töötaja edukamaid projekte ja suurimaid saavutusi, et ta ei tunneks end väärtusetuna ja suudaks oma varasemate saavutuste najal taas tööd otsima hakata."

Mida õppisite? "Iga inimene toob ettevõttesse midagi uut ja õpib nii töötaja kui ka organisatsioon. See on see, mida meelde tuletada, sest te mõlemad olite teineteisele kasulikud."

Ole tänulik. "Jah, see teekond on jõudnud lõpule, kuid ära unusta kaasteelist tema aja eest tänada. Aeg on meie kõige kallim vara ja igaühel on võimalus teha sellega midagi alternatiivset. Seega ole tänulik, et see inimene soovis kinkida oma aja sellele organisatsioonile. Ole tänulik kõikide kogemuste, õppetundide ja saavutuste eest."