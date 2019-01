Kuidas kaubelda aktsiatega, kui hind langeb?

Tõusu korral on kõik väga lihtne – ostad aktsia madala hinnaga, müüd kõrgema hinnaga ja teenid kasumit. Kuidas aga teenida raha, kui aktsia hind langeb? Sellest kirjutab tänases külalispostituses aastaid põhitöö kõrvalt börsidel kaubelnud Igor Dorošenko.

Et teenida raha, kui aktsia hind langeb, tuleb aktsia lühikeseks müüa. See protsess on vastupidine ostmisele – alguses müüd aktsia kõrgema hinnaga ja pärast ostad tagasi madalama hinnaga, ning hinnavahest teenid kasumi. Kuidas aga müüa aktsiat, mida teil ei ole? See protsess näeb välja niimoodi: maakler laenab teile aktsiad, mis tal on olemas, te müüte aktsiad turul ja saate selle eest raha. Kui aktsia hind on kukkunud, tuleb turult tagasi sama palju aktsiaid osta, makstes selle eest vähem raha, ja anda need tagasi maaklerile. Kuna summa, mis oli saadud aktsiate müümise eest suurem kui aktsiate tagasiostu summa, moodustab tekitatud hinnavahe kauplejale kasumi. Tänapäeval on see protsess automatiseeritud ja te ei pea selle peale palju mõtlema – tuleb vaid vajutada nuppu "müüa" (sell) oma kauplemisterminaalis ja kõik toimub nii, nagu oli kirjeldatud.

Aktsiaid lühikeseks müües tuleb meeles pidada, et see on palju riskantsem kui ostmine. Aktsiate ostmisel saate kaotada täpselt nii palju raha, kui palju maksite nende aktsiate eest. Kasum aga võib olla mitu korda suurem kui algne investeering ja ülemist piiri siin ei ole. Müües aktsiaid lühikeseks, on kohe ette teada, mis võib olla maksimaalne kasum, kuna aktsia hind ei saa kukkuda madalamale kui 0. Risk aga ei ole siin limiteeritud, kuna ülemist hinna piiri ühelgi aktsial ei ole.

Iga aktsia kohta on olemas statistika, kui palju kaubeldavatest aktsiatest on hetkel lühikeseks müüdud. Seda lühikeseks müüdud aktsiate arvu ja kaubeldavate aktsiate arvu suhet nimetatakse short float'iks. Mida kõrgem see näitaja on, seda rohkem aktsiaid on laenatud ja turul müüdud. Teine oluline näitaja on short ratio, mis näitab lühikeseks müüdud aktsiate arvu ja aktsia keskmise päevakäibe suhet ehk seda, kui palju päevi oleks vaja, et osta turult kõik need laenatud ja lühikeseks müüdud aktsiad. Mida suurem see näitaja on, seda rohkem võib olla surve aktsia hinnale, kui lühikeseks müüdud positsioone hakatakse sulgema.

Soovides aktsiad lühikeseks müüa, tuleb vaadata selle aktsia nii short float'i kui ka short ratio näitajat. Mida väiksemad need on, seda väiksema riskiga võib müümine olla ja seda tõenäolisemalt aktsia hind kukub. Kui mõlemad näitajad on kõrged, siis tasub otsida ostukohta, kuna massiline lühikeste positsioonide sulgemine võib tekitada kiire ja võimsa osturalli, mida nimetatakse short squeeze'iks. Viimase aja kõige tuntum short squeeze on juhtunud Volkswageni aktsiatega aastal 2008. Turul tekkis olukord, kus kaubeldavate aktsiate arv jäi väiksemaks kui laenatud ja lühikeseks müüdud aktsiate arv. Kõik, kellel olid laenatud aktsiad müüdud, pidid need tagasi ostma aina kõrgema hinna eest, mis viis selle mõne päevaga 200-lt üle 1000 euro, tekitades kauplejatele, kes olid lühikeseks müünud, suure kahjumi.

Tänapäeval räägitakse palju ka teise autotootja Tesla aktsia võimalikust short squeeze'ist, kuna selle short float kõigub 20 ja 30 protsendi vahel, mis on üsna kõrge näitaja. Järsud hinnarallid, mis näiteks viimasel aastal on juhtunud pärast seda, kui hind on kukkunud, ongi head näited selle kohta, kuidas hind võib liikuda, kui lühikeseks müüdud positsioone hakatakse sulgema.

Volkswageni-sarnast hinnarallit aga siin oodata ei tasu, kuna short ratio on üsna madal, oles hetkel 3,13 juures. Ehk igapäevane aktsia käive on piisavalt suur, et kõik lühikeseks müünud kauplejad saaksid turult osta vajalikud aktsiad.

1. Kaupleja laenab maaklerilt aktsiad

2. Kaupleja müüb aktsiad turul

3. Kaupleja ostab aktsiad turult tagasi

4. Kaupleja tagastab aktsiad maaklerile

