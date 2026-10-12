Aknatootja varasem tehing tõi ärile kõva kasvu

Lääne-Virumaa tööstusettevõtete juhid ennustavad lähiajaks mahu ja käibe kasvu, ent ühe erandiga. Kõrgete energiahindade tõttu raskustesse sattunud Estonian Celli sõnul on suvel kulud väiksemad, ent aasta alguses eriti külmade ilmade aukude lappimine käib siiamaani.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?