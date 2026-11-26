Büroopindade üleküllus ei paista enam ajutise turukõikumisena. Kehvemate kontorihoonete omanikud peavad leidma tühjadele majadele uue kasutuse, linn aga aitama mõistlikke lahendusi leida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei ole Tallinna büroopindade üleküllus enam pelgalt ajutine turukõikumine ning kuidas Mihkel Eliste seda muutust selgitab;
- millist rolli peaks linn Äripäeva hinnangul võtma, et tühjadest kontorihoonetest ei saaks linnaruumi pidurdavad kummitusmajad.