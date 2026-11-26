„Aku väärtus ei seisne lihtsalt selles, mitu megavatt-tundi sinna mahub. Vara peab olema töövalmis hetkel, mil turul või elektrijaamas on seda võimekust kõige rohkem vaja. Kui just see võimalus jääb kasutamata, võib kaotus olla ebaproportsionaalselt suur,“ ütleb RMEnergy OÜ arendusjuht Jaan Niitsoo. Seega võib sama pikk seisak olla ühel hetkel suhteliselt väikese mõjuga ja teisel väga kallis.

Seisaku tegelik hind ei piirdu saamata jäänud tuluga

Saamata jäänud tulu on ainult üks osa rikke majanduslikust mõjust. Lisanduda võivad tasakaalustamisega seotud kulud ja muud turukulud, tehniku väljasõit, varuosad, seadmetootja tehnilise toe kaasamine ning pikema rikke korral ka lepingulised mõjud. Hübriidlahenduses tuleb arvestada ka ülejäänud elektrijaama optimeerimisvõimaluste vähenemisega.

Rahvusvaheline kogemus näitab, et tegemist ei ole teoreetilise riskiga. TWAICEi 2026. aasta akuparkide käiduga tegelevate spetsialistide uuringus ütles 41% vastanutest, et objektidel tekkivad probleemid põhjustavad saamata jäänud tulu alati või enamasti. Seetõttu ei ole käidu ja hoolduse eesmärk üksnes rikete arvu vähendada. Sama oluline on lühendada aega probleemi avastamisest normaalse töö taastamiseni. Mida kiiremini saadakse aru, mis juhtus, kelle vastutusalas probleem asub ja milliseid samme saab süsteemi taastamiseks teha, seda väiksem on seisaku rahaline mõju.

Oluline on ka garantii. Aku kasutustingimused, süsteemi olek, alarmid, temperatuurid ja tehtud hooldustööd peavad olema dokumenteeritud. Tootjate nõuetes võivad lubatud kasutustingimused, hoolduskohustused ja garantii olla omavahel seotud ning seetõttu võib puudulik käiduajalugu hiljem raskendada garantiinõude tõendamist. Korrastatud andmed ja hooldusajalugu ei ole seega ainult tehniline dokumentatsioon, vaid osa vara ja investeeringu kaitsest.

Akupark on terviksüsteem – töökindlus algab juba kasutuselevõtul

Akupargi puhul on eksitav rääkida ainult aku hooldusest. Tegemist on elektrijaamaga, kus peavad koos töötama aku, akuhaldussüsteem, võimsusmuundurid, juhtimissüsteemid, side, jahutus, tuleohutus, kaitseseadmed ning kesk- või kõrgepingeseadmed. See tähendab ka oluliselt rohkem jälgitavaid parameetreid kui tavapärase päikesepargi puhul. Näiteks tuleb tähelepanu pöörata temperatuuridele, laetustasemele, akuelementide pingeerinevustele, jahutuse tööle, muundurite seisundile, sidele ja juhtimissignaalidele.

Omanikul ei ole vaja kõiki neid näitajaid igapäevaselt jälgida. Käidupartner peab aga oskama hinnata, milline kõrvalekalle on tavapärane ja milline võib olla areneva probleemi esimene märk. Ennetav hooldus ning süsteemi pidev monitooring ja analüüs mitte ainult ei vähenda rikete arvu ja kestust, vaid aitavad ka pikendada akusüsteemi eluiga ning parandada selle efektiivsust ja töökindlust. Kõik see on lõppkokkuvõttes rahaliselt mõõdetav.

Tootjate hooldusjuhendid näevad akuparkide eri süsteemidele ette erineva pikkusega hooldus- ja kontrollvälpasid. Osa toiminguid tehakse mõnekuulise välbaga, teisi kord aastas või pikema perioodi järel. Füüsiliste ülevaatuste kõrval kontrollitakse ka juhtimisparameetreid, tööajalugu ja seadmete tegelikke tööväärtusi.

Töökindlus ei sõltu seejuures ainult riistvarast. Probleem võib tekkida ka ebaõigest seadistusest, juhtimisloogikast või sellest, et oodatud juhtsignaal ei toimi õigesti. Seetõttu tuleb seadistuste ja signaalide toimivust kontrollida nii kasutuselevõtul kui ka hilisema käidu ja hoolduse käigus. Tulevase käidupartneri kaasamine juba kasutuselevõtu ja üleandmise etapis aitab hilisemaid riske vähendada. Partner tunneb süsteemi algseisu, seadistusi ja ülesehitust ning vea tekkimisel ei pea objekti tundmaõppimist alustama nullist.