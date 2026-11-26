Akupargi väärtus sõltub sellest, kas see on õigel hetkel töövalmis
Päikeseenergia väärtus sõltub üha rohkem salvestusest ja aktiivsest juhtimisest. RMEnergy varasemas Tööstusuudiste artiklis kirjutasime, et lõppemas ei ole päikeseenergia ajastu, vaid passiivsete päikeseparkide ajastu: elektri väärtust määrab järjest enam see, kas energiat saab kasutada ja turule suunata õigel ajal. Salvesti lisamine muudab elektrijaama paindlikumaks, kuid toob kaasa järgmise küsimuse: kas aku on töövalmis just siis, kui seda kõige rohkem vaja on?
Akupargi käitu ja hooldust tuleks käsitleda eelkõige investeeringu tootluse kaitsmisena, mitte ainult iga-aastase hoolduskuluna.
Foto: RMEnergy
Akupark võib väärtust luua mitmel viisil. Esiteks saab see osaleda paindlikkusturgudel. Teiseks võimaldab aku kasutada elektrihinna kõikumisi ehk laadida madalama ja tühjendada kõrgema elektrihinna ajal. Kolmandaks võimaldab päikesepargiga ühendatud salvesti odava või ülejääva päikeseenergia salvestada ning kasutada või müüa selle hiljem, kui elektri hind on kõrgem. Kõigi nende tulumudelite ühine eeldus on üks: aku peab olema vajalikul hetkel kasutatav.
Aku ei teeni keskmisel tunnil, vaid õigel tunnil
Akupargi seisakut ei ole mõistlik hinnata lihtsalt aasta keskmise tunnitulu järgi. Aku väärtus võib tundide ja turuolukorra lõikes väga palju erineda. Näiteks ulatus Clean Horizoni analüüsi järgi kahetunnise salvestuskestusega (0,5 C) akusüsteemi aastaseks arvestatud tulupotentsiaal Eestis 2026. aasta augustis ligikaudu 152 000 euroni megavati kohta aastas. Veel olulisem kui üks konkreetne number on aga see, et erinevad tulukanalid ja turutingimused muudavad aku majandusliku väärtuse ajas väga ebaühtlaseks (vt joonis 1).
Foto: RMEnergy
Paindlikkusturgudel võib seisak tähendada seda, et aku ei ole teenuse osutamiseks kättesaadav. Energiaarbitraaži puhul võib mööduda võimalus laadida madala hinnaga või müüa kõrge hinnaga. Hübriidjaamas võib mõju ulatuda aga akust kaugemale. Päikesepark võib tehniliselt elektrit edasi toota, kuid kui salvesti ei ole kasutatav, võib odav päevane päikeseenergia jääda salvestamata. Koos sellega kaob võimalus kasutada või müüa seda elektrit hiljem ajal, mil selle väärtus on suurem.
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„Aku väärtus ei seisne lihtsalt selles, mitu megavatt-tundi sinna mahub. Vara peab olema töövalmis hetkel, mil turul või elektrijaamas on seda võimekust kõige rohkem vaja. Kui just see võimalus jääb kasutamata, võib kaotus olla ebaproportsionaalselt suur,“ ütleb RMEnergy OÜ arendusjuht Jaan Niitsoo. Seega võib sama pikk seisak olla ühel hetkel suhteliselt väikese mõjuga ja teisel väga kallis.
Seisaku tegelik hind ei piirdu saamata jäänud tuluga
Saamata jäänud tulu on ainult üks osa rikke majanduslikust mõjust. Lisanduda võivad tasakaalustamisega seotud kulud ja muud turukulud, tehniku väljasõit, varuosad, seadmetootja tehnilise toe kaasamine ning pikema rikke korral ka lepingulised mõjud. Hübriidlahenduses tuleb arvestada ka ülejäänud elektrijaama optimeerimisvõimaluste vähenemisega.
Aku väärtus ei seisne lihtsalt selles, mitu megavatt-tundi sinna mahub. Vara peab olema töövalmis hetkel, mil turul või elektrijaamas on seda võimekust kõige rohkem vaja. Kui just see võimalus jääb kasutamata, võib kaotus olla ebaproportsionaalselt suur.
Jaan Niitsoo, RMEnergy OÜ arendusjuht
Rahvusvaheline kogemus näitab, et tegemist ei ole teoreetilise riskiga. TWAICEi 2026. aasta akuparkide käiduga tegelevate spetsialistide uuringus ütles 41% vastanutest, et objektidel tekkivad probleemid põhjustavad saamata jäänud tulu alati või enamasti. Seetõttu ei ole käidu ja hoolduse eesmärk üksnes rikete arvu vähendada. Sama oluline on lühendada aega probleemi avastamisest normaalse töö taastamiseni. Mida kiiremini saadakse aru, mis juhtus, kelle vastutusalas probleem asub ja milliseid samme saab süsteemi taastamiseks teha, seda väiksem on seisaku rahaline mõju.
Oluline on ka garantii. Aku kasutustingimused, süsteemi olek, alarmid, temperatuurid ja tehtud hooldustööd peavad olema dokumenteeritud. Tootjate nõuetes võivad lubatud kasutustingimused, hoolduskohustused ja garantii olla omavahel seotud ning seetõttu võib puudulik käiduajalugu hiljem raskendada garantiinõude tõendamist. Korrastatud andmed ja hooldusajalugu ei ole seega ainult tehniline dokumentatsioon, vaid osa vara ja investeeringu kaitsest.
Akupark on terviksüsteem – töökindlus algab juba kasutuselevõtul
Akupargi puhul on eksitav rääkida ainult aku hooldusest. Tegemist on elektrijaamaga, kus peavad koos töötama aku, akuhaldussüsteem, võimsusmuundurid, juhtimissüsteemid, side, jahutus, tuleohutus, kaitseseadmed ning kesk- või kõrgepingeseadmed. See tähendab ka oluliselt rohkem jälgitavaid parameetreid kui tavapärase päikesepargi puhul. Näiteks tuleb tähelepanu pöörata temperatuuridele, laetustasemele, akuelementide pingeerinevustele, jahutuse tööle, muundurite seisundile, sidele ja juhtimissignaalidele.
Omanikul ei ole vaja kõiki neid näitajaid igapäevaselt jälgida. Käidupartner peab aga oskama hinnata, milline kõrvalekalle on tavapärane ja milline võib olla areneva probleemi esimene märk. Ennetav hooldus ning süsteemi pidev monitooring ja analüüs mitte ainult ei vähenda rikete arvu ja kestust, vaid aitavad ka pikendada akusüsteemi eluiga ning parandada selle efektiivsust ja töökindlust. Kõik see on lõppkokkuvõttes rahaliselt mõõdetav.
Tootjate hooldusjuhendid näevad akuparkide eri süsteemidele ette erineva pikkusega hooldus- ja kontrollvälpasid. Osa toiminguid tehakse mõnekuulise välbaga, teisi kord aastas või pikema perioodi järel. Füüsiliste ülevaatuste kõrval kontrollitakse ka juhtimisparameetreid, tööajalugu ja seadmete tegelikke tööväärtusi.
Töökindlus ei sõltu seejuures ainult riistvarast. Probleem võib tekkida ka ebaõigest seadistusest, juhtimisloogikast või sellest, et oodatud juhtsignaal ei toimi õigesti. Seetõttu tuleb seadistuste ja signaalide toimivust kontrollida nii kasutuselevõtul kui ka hilisema käidu ja hoolduse käigus. Tulevase käidupartneri kaasamine juba kasutuselevõtu ja üleandmise etapis aitab hilisemaid riske vähendada. Partner tunneb süsteemi algseisu, seadistusi ja ülesehitust ning vea tekkimisel ei pea objekti tundmaõppimist alustama nullist.
Monitooringust on kasu ainult siis, kui sellele järgneb tegevus
Kaasaegse akupargi puhul ei ole probleem tavaliselt andmete puudus. Vastupidi – andmeid on väga palju ning need võivad paikneda eri tootjate seadmetes, portaalides ja juhtimissüsteemides. Rahvusvaheline Energiaagentuur rõhutab, et monitooringuandmed loovad tegelikku väärtust siis, kui need on usaldusväärsed ja integreeritud käiduprotsessidesse. Sageli paiknevad andmed endiselt eraldiseisvates süsteemides.
Üks praktiline lahendus on koguda objekti eri süsteemide andmed ühele platvormile. Seal saab koos jälgida näiteks akusüsteemi, muundurite, kontrollerite, elektrisüsteemi ja teiste seadmete olekut ning tööandmeid. Oluline on seejuures, et süsteem ei reageeriks ainult seadmete enda veateadetele. Jälgida saab ka seadistatud piirväärtustest kõrvalekaldeid ja muutusi, mis ei pruugi veel põhjustada kriitilist alarmi, kuid võivad viidata arenevale probleemile.
Probleemi tuvastamisele peab järgnema kokkulepitud tegevusahel: tuvastamine → tehniline hindamine → kaugtoiming → vajaduse korral tehniku väljasõit → spetsialisti või seadmetootja kaasamine → põhjuse ja lahenduse dokumenteerimine ning järelduste tegemine. Selline protsess on RMEnergy käidu- ja hooldusmudeli alus.
„Monitooringu väärtus ei seisne selles, et meil on veel üks ekraan alarmidega. Väärtus tekib siis, kui kõrvalekalle jõuab automaatselt õige inimeseni ja käivitab probleemi lahendamise,“ selgitab Niitsoo. Tema sõnul on oluline vaadata kogu objekti tervikuna, mitte ainult akut. Kui samasse keskkonda koondatakse aku, muundurite, kontrollerite ja teiste seadmete info, saab probleemi põhjuse kiiremini tuvastada ning vajaduse korral automaatselt käivitada ka järgmise eskalatsioonietapi.
Kui probleem tekib, peab olema ette teada, kes selle lahendab
Akupargi rikked ei pea olema sagedased, et hästi korraldatud käit oleks majanduslikult oluline. Piisab sellest, et harva tekkiva probleemi mõju võib olla suur ja selle lahendamiseks on sageli vaja eri valdkondade kompetentsi. Ühe akupargi töös võivad olla seotud seadmetootja, ehituspartner, agregaator, elektritööde partner, sideoperaator ja varaomanik. Kui rikke korral kulub esmalt aega sellele, et osapooled selgitavad välja, kelle vastutusalasse probleem kuulub, tähendab see omaniku jaoks pikemat seisakut.
Selged vastutuspiirid ei ole olulised ainult käidu korraldamisel. Ka Euroopa paindlikkusturgudel eeldatakse teenusepakkujalt tõendatud tehnilist võimekust, toimivat andmevahetust ja suutlikkust kokkulepitud teenus reaalselt osutada. Akupargi omaniku jaoks peaks sama põhimõte kehtima käidus: enne rikke tekkimist peab olema selge, kes probleemi tuvastab, kes selle lahendamise eest vastutab ja millal kaasatakse järgmine spetsialist või seadmetootja. Siin mängib olulist rolli käidupartner, kes suudab tehnilise probleemi sisu varakult sõnastada ja selle objektiivse põhjuse tuvastada.
„Probleeme ei pea akupargis juhtuma sageli, et valmisolek nende lahendamiseks oleks oluline. Kui rike tekib väärtuslikul turuhetkel, ei ole enam aega hakata otsima, kelle poole pöörduda või kelle vastutusalasse probleem kuulub. Need kokkulepped peavad olema paigas juba varem,“ rõhutab Niitsoo.
Lepingud usaldusväärsete partneritega peavad seetõttu olema sõlmitud enne rikke tekkimist. Partneril peab olema piisav tehniline kompetents probleemi diagnoosimiseks, võimalus teha lubatud kaugtoiminguid, võimekus saata vajaduse korral tehnik objektile ning toimiv koostöö seadmetootjate ja teiste süsteemi osapooltega. Kui neid küsimusi hakatakse lahendama alles pärast rikke tekkimist, on osa väärtuslikust ajast juba kaotatud.
Aktiivne vara vajab aktiivset käitu
Akupargi tasuvust ei määra ainult seadmete ostuhind, kauplemisalgoritm ega see, millistel turgudel vara osaleb. Paindlikkusturgudele saab pakkuda ainult tegelikult olemas olevat võimekust. Energiaarbitraaži saab teha ainult siis, kui aku suudab õigel hetkel laadida ja tühjendada. Päikeseenergia väärtust saab ajas nihutada ainult töötava salvestiga.
Seetõttu tasub käitu ja hooldust käsitleda eelkõige investeeringu tootluse kaitsmisena, mitte ainult iga-aastase hoolduskuluna. Akupargi majanduslik tulemus sõltub lõpuks selle tehnilisest võimekusest, töövalmidusest ja sellest, kui hästi suudetakse seda võimekust kogu vara eluea jooksul säilitada. Seepärast on sobiva käidu- ja hoolduspartneri valik kriitilise tähtsusega.