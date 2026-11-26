Pärnu maakohus mõistis kevadel Tullio Libliku Saaremaa WOW Keskuse projektiga seotud asjades õigeks, küll aga jäi ta süüdi pettuse teel toetuse saamise katses padelikeskuse ehituseks. Samale järeldusele jõudis nüüd ka ringkonnakohus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks jättis ringkonnakohus Tullio Libliku tingimisi vangistuse jõusse ja milles ta lõplikult süüdi jäi;
- kuidas jagunes WOW keskuse ja padelikeskuse toetustega seotud süüdistuste saatus teiste kohtualuste ning ettevõtete vahel.