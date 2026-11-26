Investor Toomase kommentaar
Täna õhtul on USA börsid tänupüha tõttu kinni, nii et vähemalt üks võimalik languspäev jääb ära. Pärast viimaste nädalate kukkumist on mul ameeriklastega koos põhjust tänulik olla.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei pea autor viimaste nädalate langust veel kogu turu krahhiks ning millised märgid annavad talle põhjust 500 Nvidia aktsiat alles hoida;
- kuidas kommenteerivad riske Jensen Huangi ümber käiv skandaal, USA inflatsioon ja andmekeskuste rahastuse pinged autori tehisaruaktsiate väljavaadet.