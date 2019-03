Apple tahab kasutajaid enda külge kleepida

Eilsel esitlusel tutvustas Apple'i tegevjuht Tim Cook uusi teenuseid, muu hulgas õunafirma enda krediitkaarti. Foto: Michael Short / AFP / Scanpix

Apple esitles eile oma uusi teenuseid, milles pole võrreldes olemasolevaga midagi uudset, kuid mille abil on võimalik siduda endaga 1,4 miljardit klienti ning saada leevendust iPhone’ide müügipõuale.

„Apple’il on täna 1,4 miljardit aktiivset seadet, mis üle maailma tiksuvad,“ rääkis portaali Geenius vastutav väljaandja Henrik Roonemaa Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Nende teenuste käive oli eelmisel aastal 40 miljardit dollarit, ehk 2 dollarit seadme kohta. Ma arvan, et nad on teinud kalkulatsiooni, mitu dollarit tuleks tegelikult seadme kohta välja pigistada,“ märkis ta.