Madle Lippus: Estonia teater ei vaja uut asukohta

Kui ooperimaja Estonia juurdeehitus viidaks ellu praeguste plaanide kohaselt, siis tuleks sellest ränk kaotus, ütles kultuuriministeeriumi juures oleva muinsuskaitse nõukogu aseesimees ja Eesti Kunstiakadeemia dotsent Riin Alatalu.
Uus Tallinna linnaarhitekt olgu nii-öelda ruumidiplomaat, kes suudab selgitada lahendusi nii linnavõimu tasandil kui ka avalikkusele ja taastada kadunud usalduse, rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool” kauaaegne Tallinna peaarhitekt, praegu Viimsis samal kohal töötav Endrik Mänd.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.