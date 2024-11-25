Madle Lippus: Estonia teater ei vaja uut asukohta

Uus Tallinna linnaarhitekt olgu nii-öelda ruumidiplomaat, kes suudab selgitada lahendusi nii linnavõimu tasandil kui ka avalikkusele ja taastada kadunud usalduse, rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool” kauaaegne Tallinna peaarhitekt, praegu Viimsis samal kohal töötav Endrik Mänd.