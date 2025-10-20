Äripäev
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 2252,82%48 924,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 20.10.25, 08:20

Tööstuskaup hakkas pärast mitut kuud kallinema

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis nii koduturule kui ka ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, tõusis septembris võrreldes augustiga 0,5% ja võrreldes eelmise aasta septembriga 0,5%.
Möödunud kuul jäi tööstustoodangu kallinemisel silma näiteks toiduainete tootmine. Fotol on näha kartulivahvleid ja popkorni valmistava Balsnacki tegemisi Tallinnas.
  • Möödunud kuul jäi tööstustoodangu kallinemisel silma näiteks toiduainete tootmine. Fotol on näha kartulivahvleid ja popkorni valmistava Balsnacki tegemisi Tallinnas.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Hetkel kuum

Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
Uudised
  • 19.10.25, 08:00
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
Uudised
  • 19.10.25, 10:59
Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Suur lugu
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Uudised
  • 18.10.25, 15:00
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Eestis arendatud finantsplatvormi abil saab USA ettevõte sisenenda paremini Euroopa turule.
Uudised
  • 19.10.25, 08:00
USA ettevõte ostis Eesti e-residendi loodud finantsidu
Valimispäev on seekord pühapäev, 19. oktoober.
Arvamused
  • 18.10.25, 18:00
Krutime põnevust: KOV valimiste 15 suurt küsimust ja 15 ennustust
Päikesepaneelidest katuseid tootev Roofit.Solar jõudis samuti Siftedi edetabelisse.
Uudised
  • 18.10.25, 10:49
Viis Eesti idufirmat pääsesid maineka Euroopa edetabelisse
Alexela teatas, et muudab oma kliendiprogrammi ja hakkab peagi kuvama kütuse hinda teisiti.
Uudised
  • 17.10.25, 17:27
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
Poliitikud ei ole mannekeenid. Ometi on neil kohati sarnaseid elemente.
Raadiohommikus: värskete valimistulemuste tulevärk
SDE esimees Lauri Läänemets (vasakul) õnnitlemas Tallinna linnapeakandidaati Jevgeni Ossinovskit.
Olulisim valimisööst: Tallinnas tahetakse luua nelikliitu, Tartus haub plaane Eesti 200
Täiendatud kell 7.45
Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust
Poliitikud ei ole mannekeenid. Ometi on neil kohati sarnaseid elemente.
Raadiohommikus: värskete valimistulemuste tulevärk
Möödunud kuul jäi tööstustoodangu kallinemisel silma näiteks toiduainete tootmine. Fotol on näha kartulivahvleid ja popkorni valmistava Balsnacki tegemisi Tallinnas.
Tööstuskaup hakkas pärast mitut kuud kallinema
Teisipäeval teeb finantsetteõtetest esimesena tulemuste hooaja otsa lahti LHV Group, kes kolmapäeval annab järje üle Coop Pangale.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Valimisaktiivsus ületas 2021. aasta oma.
Valimas käis pea 60% valijatest
Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
Bolti takso
Nädala lood. Bolt ragistab aastaid vihase välismaa partneriga ning mitmete firmade juhtide vahetused
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Blackstone’i president Jonathan Gray: „Inimesed ütlevad: ‘See lõhnab nagu mull’, aga nad ei küsi: ‘Mis saab traditsioonilistest ettevõtetest, mida see võib täielikult raputada?’“
Suur investeerimisfirma hoiatab: Wall Street alahindab tehisintellekti riske
Järgmisest nädalast hakkab tulemuste hooaeg pihta.
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
Kolm USA peamist indeksit lõpetasid nädala tõusuga.
USA aktsiaturud lõpetasid ebastabiilse nädala tõusuga
Oracle´i tegevjuht Sam Altman.
Oracle'i aktsia langes üle 7% pärast seda, kui lennufirma kinnitas häkkimiskatsed
Novo Nordiski aktsia taandus reedel Kopenhaageni börsil 7%.
Järgmised ravimiaktsiad langevad, sest Trump lubab hinnalangust
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Hommikuprogramm
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
