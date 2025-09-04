Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,07%295,56
  • OMX Riga−0,05%920,48
  • OMX Tallinn−0,04%2 006,57
  • OMX Vilnius1,11%1 239,55
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,04%9 181,44
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,69
  • OMX Baltic0,07%295,56
  • OMX Riga−0,05%920,48
  • OMX Tallinn−0,04%2 006,57
  • OMX Vilnius1,11%1 239,55
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,04%9 181,44
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,69
  • 04.09.25, 10:30

Mart Raamat: rohe- ja rahatormi eel valitseb ärev vaikus

Bussiturul oli 2024. aastal nii-öelda puhkeaasta, kuid probleemid prõmmivad nüüd uksele, kirjutab SEBE AS juhatuse liige Mart Raamat Infopanga bussiettevõtete aastaraportile antud kommentaaris.
Mart Raamat esinemas transpordikütuste aastakonverentsil 2024.
  • Mart Raamat esinemas transpordikütuste aastakonverentsil 2024.
  • Foto: Raul Mee
2024. aasta võimaldas bussindusel esimest korda mitme aasta jooksul natukene rahulikumalt hinge tõmmata.
Alates 2020. aastast on toimunud korralik sõit Ameerika mägedel, kus sektorit rappis COVIDi kriis, sellele järgnes Venemaa agressioonist tulenenud kütuste hinnaralli ja nende tagajärgede lappimisega maadles sektor 2023. aastal veel üsna korralikult.
Kuna mullu ei toimunud ka ühtegi suuremat ühistranspordihanget, siis võimaldas „puhkeaasta“ tegeleda operatsioonide korrastamise ja tuleviku planeerimisega.
Sarnaselt muu maailmaga toimib ühistransport Eestis suuresti dotatsioonipõhiselt – maksumaksja rahastab kohaliku ja riigi tasandi bussitransporti enam kui 200 miljoni euroga. Kahjuks pidurdab bussiettevõtete tegutsemisindu iga-aastane mure selle üle, kas riigieelarvest leitakse vajaminevad miljonid maakondliku bussiliikluse dotatsiooni maksmiseks või mitte. Seni on olukord lahendatud valitsuse reservidest täiendava lisaraha eraldamise kaudu ja nii jäi hullem ära ka mullu.
Riik pani kunagise tasuta ühistranspordi gambiidiga enda alla aga tiksuma viitsütikuga pommi, sest tulevastel aastatel kasvab vajadus leida lisaraha tõusvate ühistranspordi dotatsioonide maksmiseks hüppeliselt.
Autoettevõtete Liidu ja Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu sõlmitud üldtöökokkuleppe järgi tagatakse järgmistes hangetes bussijuhtidele Eesti keskmise palga tasemel töötasu.
Loe Infopanga bussiettevõtete aastaraportit siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Saated
  • 02.09.25, 12:45
Analüütik: logistikasektori langus on pidurdunud, aga mitte lõppenud
Logistikasektoris on eelmise aasta näitajates näha, et langus on pidurdunud, aga see ei ole lõppenud, rääkis Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. "Mulle tundub, et siin tegelikult see langus veel jätkub."
Arvamused
  • 30.09.24, 15:09
Hansabussi juht: jäime ellu, nüüd tuleb arenguks teha õiged valikud
Riigi raha kasutatakse endiselt ebaefektiivselt
Tasuta ühistranspordi kadumine annab märku riikliku rahastuse ümberkujundamise vajadusest. See muudatus võiks olla sektori jaoks kauaoodatud värskendus, kirjutab aktsiaseltsi Hansabuss juhatuse esimees Indrek Halliste Infopanga bussiettevõtete aastaraportile antud kommentaaris.
Arvamused
  • 25.09.19, 06:00
Priit Heinaste: tasuta ühistranspordi kasvunumbrid eksitavad
Tasuta ühistransport on ehe näide sellest, kuidas riik võib oma otsustega tekitada tõrkeid toimivasse ettevõtluskeskkonda, kirjutab KPMG vandeaudiitor Priit Heinaste Äripäeva Infopanga bussiettevõtete aastaraportile antud kommentaaris.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.

Hetkel kuum

Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Börsiuudised
  • 02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Eesti Energia müüs 2017. aastal maha 55% oma 65% suurusest osalusest Jordaania põlevkiviprojektis.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast
Milrem saadab Ukrainasse rekordilise arvu roomiksõidukeid, kuid jättis täpsustamata, millise Euroopa Liidu liikmesriik need kinni maksab.
Uudised
  • 03.09.25, 13:31
Milrem teatas rekordilisest tarnest Ukrainasse
Veho ASi juht Keijo Kaasik.
Saated
  • 03.09.25, 08:46
Sõidukite edasimüüja automaksu kaotamisest: avalik debatt on turuosaliste suhtes vastutustundetu
“Energiakooli” saatejuht Henrik Kalmet, president Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 12:18
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
Tartus asuva Lumo autopoe omaniku Martin Kerge sõnul on PROOV-numbrite piirang pannud kasutatud autode müüjad pärast automaksu kehtestamist keerulisse olukorda ja ta on mõelnud äritegevuse lõpetamise peale.
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
Mart Raamat esinemas transpordikütuste aastakonverentsil 2024.
Mart Raamat: rohe- ja rahatormi eel valitseb ärev vaikus
TextMagic müüb paar aastat tagasi ostetud platvormi Voog kahjumiga Erplyle
TextMagic müüb paar aastat tagasi ostetud platvormi Voog kahjumiga Erplyle
Tartus asuva Lumo autopoe omaniku Martin Kerge sõnul on PROOV-numbrite piirang pannud kasutatud autode müüjad pärast automaksu kehtestamist keerulisse olukorda ja ta on mõelnud äritegevuse lõpetamise peale.
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli
Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli
Elering peab tagama juhitavate võimsuste olemasolu võrgus, ütles energeetikaminister Andres Sutt.
Sutt paneb Eleringi vastutama elektri hinna eest
Lepingule annavad allkirja (vasakult) Hanwha Aerospace’i maapealsete süsteemide äridivisjoni juht Kim Dong-hyun, Nortali kaitsevaldkonna ärijuht Peeter Smitt ja SensusQ kaasasutaja Villiko Nurmoja.
Nortal ja SensusQ hakkavad tööle koos Lõuna-Korea kaitsetööstusega
Elektroonikaseadmeid toodeti eelmise aasta juulist 7,6 protsenti rohkem.
Töötlev tööstus kasvas juulis 3,5%
Rõngu Pagari eestvedajad Kristel ja Jaanus Peri vastvalminud tootmishoone katusel ettevõtte kiire arengu üle rõõmu tundmas. Foto: Fred Sprenk
  • ST
Kohaliku tootja Rõngu Pagari äri edeneb kodumaise Coop Panga toel
Novaturas alustab läbirääkimisi suurinvestoriga uuesti.
Novaturase suurtehing Türgi investoriga peatati, läbirääkimised algavad uuesti
Tehnoloogiaaktsiad toetasid turge pärast kohtuniku otsust mitte sundida Google’it loobuma oma Chrome’i brauserist.
Tehnoloogiaralli toetas Nasdaqi ja S&P 500 indeksi tõusu
West Texas Intermediate’i (WTI) toornafta hind langes 2,6%.
Nafta hind vajus OPEC+ plaanide kartuses
Eesti Energia müüs 2017. aastal maha 55% oma 65% suurusest osalusest Jordaania põlevkiviprojektis.
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast
Augustis pidin leppima portfelli langusega.
Microsoft ja Nvidia vedasid augustis portfelli miinusesse, Apple päästis päeva
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

Podcastid

Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Hommikuprogramm
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
00:00
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Hommikuprogramm
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
00:00
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Hommikuprogramm
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
2
Börsiuudised
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
3
Uudised
  • 03.09.25, 13:31
Milrem teatas rekordilisest tarnest Ukrainasse
4
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
5
Börsiuudised
  • 01.09.25, 13:47
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
6
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast

Viimased uudised

Uudised
  • 04.09.25, 11:20
Elektri hind oli augustis nelja aasta madalaim
Saated
  • 04.09.25, 11:14
Margus Rink: nii odavalt kui investor Toomas ma Coopi aktsiaid küll ei müü
Uudised
  • 04.09.25, 11:11
Kohus taandas Danske kriminaalasja uurimiselt rahvakohtuniku
Börsiuudised
  • 04.09.25, 11:01
Kuidas leida oma väärtpaberikonto number ja võita maksudes
Võlakirjade ostjatel kasulik teada
Arvamused
  • 04.09.25, 10:30
Mart Raamat: rohe- ja rahatormi eel valitseb ärev vaikus
Uudised
  • 04.09.25, 10:22
Sutt paneb Eleringi vastutama elektri hinna eest
Uudised
  • 04.09.25, 10:11
Nortal ja SensusQ hakkavad tööle koos Lõuna-Korea kaitsetööstusega
Börsiuudised
  • 04.09.25, 09:12
Novaturase suurtehing Türgi investoriga peatati, läbirääkimised algavad uuesti
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025