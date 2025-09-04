Mart Raamat: rohe- ja rahatormi eel valitseb ärev vaikus

Bussiturul oli 2024. aastal nii-öelda puhkeaasta, kuid probleemid prõmmivad nüüd uksele, kirjutab SEBE AS juhatuse liige Mart Raamat Infopanga bussiettevõtete aastaraportile antud kommentaaris.
- Mart Raamat esinemas transpordikütuste aastakonverentsil 2024.
- Foto: Raul Mee
2024. aasta võimaldas bussindusel esimest korda mitme aasta jooksul natukene rahulikumalt hinge tõmmata.
Alates 2020. aastast on toimunud korralik sõit Ameerika mägedel, kus sektorit rappis COVIDi kriis, sellele järgnes Venemaa agressioonist tulenenud kütuste hinnaralli ja nende tagajärgede lappimisega maadles sektor 2023. aastal veel üsna korralikult.
Kuna mullu ei toimunud ka ühtegi suuremat ühistranspordihanget, siis võimaldas „puhkeaasta“ tegeleda operatsioonide korrastamise ja tuleviku planeerimisega.
Sarnaselt muu maailmaga toimib ühistransport Eestis suuresti dotatsioonipõhiselt – maksumaksja rahastab kohaliku ja riigi tasandi bussitransporti enam kui 200 miljoni euroga. Kahjuks pidurdab bussiettevõtete tegutsemisindu iga-aastane mure selle üle, kas riigieelarvest leitakse vajaminevad miljonid maakondliku bussiliikluse dotatsiooni maksmiseks või mitte. Seni on olukord lahendatud valitsuse reservidest täiendava lisaraha eraldamise kaudu ja nii jäi hullem ära ka mullu.
Riik pani kunagise tasuta ühistranspordi gambiidiga enda alla aga tiksuma viitsütikuga pommi, sest tulevastel aastatel kasvab vajadus leida lisaraha tõusvate ühistranspordi dotatsioonide maksmiseks hüppeliselt.
Autoettevõtete Liidu ja Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu sõlmitud üldtöökokkuleppe järgi tagatakse järgmistes hangetes bussijuhtidele Eesti keskmise palga tasemel töötasu.
