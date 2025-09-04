Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab

Kuula intervjuust, kuidas on Igor Rõtovi investeerimisstrateegia aastatega muutunud, millised aktsiad on tal praegu portfellis ja mida plaanib osta.
Foto: Raul Mee
Kripeldama paneb ExxonMobil, mis on Ameerika Ühendriikide nafta- ja gaasikontsern, mis on tuntud küll Venemaalt lahkumise poolest, kuid ka selle poolest, et ilmselt suundub Vene turule tagasi. Samas on ExxonMobil hea dividendimaksja, sõnas Rõtov.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.