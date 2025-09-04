Tagasi 04.09.25, 12:06 Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab Investor ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov avaldas, millised aktsiad on tema portfellis ja milliseid tehinguid on ta hiljuti teinud. Üks aktsia tema portfellis paneb võib-olla ka kripeldama.

Kuula intervjuust, kuidas on Igor Rõtovi investeerimisstrateegia aastatega muutunud, millised aktsiad on tal praegu portfellis ja mida plaanib osta.

Foto: Raul Mee

Kripeldama paneb ExxonMobil, mis on Ameerika Ühendriikide nafta- ja gaasikontsern, mis on tuntud küll Venemaalt lahkumise poolest, kuid ka selle poolest, et ilmselt suundub Vene turule tagasi. Samas on ExxonMobil hea dividendimaksja, sõnas Rõtov.