Erkki Keldo: ettevõtlusaruandlus peaks tulevikus olema sama lihtne kui tuludeklaratsioon

"Nagu mul on tuludeklaratsiooni esitades kõik andmed juba ette nähtud, võiks tulevikus olla sama ka ettevõtjate jaoks. Esitad ühe korra aruande ja edaspidi on andmed automaatselt eeltäidetud," tõdes Keldo.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.