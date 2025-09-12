Tagasi 12.09.25, 08:16 Erkki Keldo: ettevõtlusaruandlus peaks tulevikus olema sama lihtne kui tuludeklaratsioon Majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo sõnul on riigi eesmärk, et ettevõtjad tegeleksid rohkem ettevõtlusega ja muretseksid vähem bürokraatia pärast.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Foto: Liis Treimann

"Nagu mul on tuludeklaratsiooni esitades kõik andmed juba ette nähtud, võiks tulevikus olla sama ka ettevõtjate jaoks. Esitad ühe korra aruande ja edaspidi on andmed automaatselt eeltäidetud," tõdes Keldo.