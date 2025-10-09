Mikrokvalifikatsioonid: uus ajajärk ja kvaliteedimärk täiskasvanuhariduses

„Kui kõik õpiväljundid on saavutatud ja nende saavutatus hinnatud, väljastatakse õppijale e‑tunnistus – Eesti riigi digitempliga kinnitatud dokument,“ ütleb Trine Tamm
, tuues esile mikrokvalifikatsiooni väärtuse õppija jaoks.
Septembri lõpus selgusid esimesed koolitusasutused, kes on läbinud kvaliteedihindamise ja saanud õiguse mikrokvalifikatsiooniõppe läbiviimiseks. „Mikrokvalifikatsioon on heaks kvaliteedimärgiks täiendkoolituse asutusele ning õppija jaoks võib olla sild täienduskoolituse ja kõrghariduse vahel,“ rõhutab Anni Sild
saates "Õppetund".
Saates räägime, kuidas kogu protsess käib, milliseid kogemusi ja õppetunde andsid esimesed hindamised ning miks mikrokvalifikatsiooniõpe on oluline samm nii koolitusasutuste arengus kui kogu täiskasvanuhariduse maastikul. Stuudios on Trine Tamm, HARNO Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituste hindamisjuht, Anni Sild, BCS Koolitus
e tegevjuht ja Sven Lööndre
, BCS Koolituse teostusjuht.