Mikrokvalifikatsioonid: uus ajajärk ja kvaliteedimärk täiskasvanuhariduses

Täiskasvanute koolituse seaduse muudatusega on Eestis loodud täiesti ainulaadne võimalus koolitusettevõtetele - pakkuda mikrokvalifikatsiooniõpet. See on mitmete õigusaktidega reguleeritud pikk ja põhjalik protsess, mille eesmärk on tagada õppijale usaldusväärne ja kvaliteetne õpe, mis vastab tööturu ja ühiskonna vajadustele.