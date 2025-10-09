Paradiis ootab: suurelt koondanud Yolo Group suundub magusale turule

Yolo grupi omanik Tim Heath teatas, et kogu Pärsia lahe piirkonnas uuritakse praegu võimalusi, kuidas end mängut
Foto: Merilin Ulm / Õhtuleht / Scanpix
Sellest teatas ettevõte oma korporatiivblogis, nimetades seda esimeseks sammuks sellel suunal, et töötada maailma parimatel reguleeritud turudel. Varem kirjutas välismeedia, et just selle võimaluse nimel loobub kasiinohiid oma hallidest äridest.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kütuseäri on mahuäri ja selles võidavad need, kes suudavad oma tarneahelat juhtida ja turu arenguid prognoosida kõige efektiivsemalt ning optimeeritumalt, ütles transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sisuturundussaates "Energiakool".