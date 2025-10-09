Tagasi 09.10.25, 16:20 Eiki Nestor: tooge TS Laevade peakontor Kärdlasse! Praamiliiklus on Hiiumaa ettevõtluse kõige olulisem sõlmpunkt, mida peavad silmas ka kohalikud poliitikud, kirjutab endine Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

TS Laevade parvlaevad Rohuküla sadamas.

Foto: Andras Kralla

Ma usun, et peamine majandusteema on Hiiumaal sama, mis kogu Eestis: kuidas teha tänasest targemat, suurema lisandväärtusega tööd. Omavalitsuse esimene ja kõige olulisem mure on siinkohal lasteaiad, koolid, huviharidus, kultuur ja paljud muud „pehmeks“ nimetatud väärtused, mida sageli ei osata või ei soovita majanduse arenguga siduda.