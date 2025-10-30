Tagasi 30.10.25, 11:35 Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki LHV investorkogukonna juht Nelli Janson arvab, et USA tehnoloogiaturg võib enne aasta lõppu teha väikese languse, kuid seda on keeruline ajastada. „Korrektsioon üldiselt pasunat ei puhu. Kui ta juhtub, siis üsna äkki,“ ütles ta Äripäeva raadiohommikus.

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Foto: Liis Treimann

Janson tõi välja, et USA tehnoloogiahiidude kolmanda kvartali olid tugevad ning Alphabet ja Microsoft ületasid ootusi. Samas kulutavad ettevõtted üha rohkem raha tehisintellekti arendamisele ja tippspetsialistide palkamisele. Kuigi AI-sse investeerimine jätkub hoogsalt, tekib järjest rohkem küsimusi, millal need kulud end ära tasuvad.

Tema hinnangul on turul palju raha ootel ja väiksemad langused ostetakse kiiresti tagasi. „Ma usun, et mingisugust kasumivõttu me selle aasta numbri sees näeme, aga kui palju ja millal — see jääb üllatuseks,” märkis Janson.

Sel sügisel pole ta ise ühtegi uut investeeringut teinud. „Ma ei oska selliselt turult midagi osta. Ütlen päris ausalt,“ ütles ta, lisades, et häid kohti võib tekkida siis, kui tulemused avaldatakse ja turg mõne uudise peale üle reageerib.

Janson rääkis, et tema portfell koosneb varasemast peamiselt USA tehnoloogiaaktsiatest. Lisaks ka kvantarvutitega seotud aktsiatest, mida ta on ka osaliselt müünud.

Intervjuus rääkis Janson veel ka pikemalt Meta, Microsofti ja Alphabeti tulemustest, Nvidia tugevast positsioonist turul ning investeerimiskonto võimalustest.

Küsis Laura Saks.