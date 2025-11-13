13.11.25, 11:10 15 aastat hiljem: Eestis jagub potentsiaali, mida Garage48 üritab avada Samal ajal kui startup-kogukonnas räägitakse üha enam julguse puudusest, saab just häkatonil kiirelt ideede potentsiaali testida. Eesolev Garage48 juubelihäkaton toob kokku mitu asutajate generatsiooni – noored üliõpilased ja vanema koolkonna, kellel on pikaajaline kogemus.

Garage48 juubelihäkatonil loodavad korraldajad (Mari Hanikat ja Uve Poom) näha segatiime, kus töötavad koos kogenud ja noored asutajad.

Garage48 juht Mari Hanikat ja mentorite hulgas olev CryptoSwifti kaasasutaja Uve Poom arutlesid saates selle üle, miks on häkatonid idufirmade maastikul asendamatu kasvulava.

Üheks viimaste aastate suurimaks probleemiks sektoris on uute idufirmade kahanev hulk – probleem, mida häkatonid võiksid lahendada, ükskõik kus neid siis ka ei korraldata. Saates räägiti rongi- ja bussihäkatonidest ning vaadati, millistel huvitavatel platvormidel veel saaks tulevikus häkatone korraldada.

Uute idufirmade loomine ei ole siiski ainus eesmärk Garage48 nädalavahetustel, mis on oma nime saanud 48 tunni pikkusest formaadist, kus jõutakse reede õhtusest ideest pühapäeva õhtul valmis tooteni.

"See on ikkagi platvorm, kus tuuakse väga ägedad inimesed kokku, kes saavad selle nädalavahetuse jooksul praktilise kogemuse koos töötada ja arendavad ka omavahel sellise väga tugeva suhte," rääkis Mari Hanikat "Ükssarvikute kasvulava" saates.