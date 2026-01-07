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Palgavaikuse murdja: palgast mitterääkimine on suurem probleem kui töötasu ise

Eestis on tugev palgavaikuse kultuur ning see soodustab muuhulgas heade spetsialistide töö väärilise tähelepanu ja tunnustuseta jätmist, leiab Instagrami konto Palgajutud looja Birgit Ruunik.
Palgast rääkimine käib töö juurde, seda ei pea häbenema, rõhutab Birgit Ruunik.
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