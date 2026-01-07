Palgavaikuse murdja: palgast mitterääkimine on suurem probleem kui töötasu ise

Iga kord, kui hea spetsialist tunneb, et tema pingutus ei loe, kaotab jõudu ka majandus. Motiveeritud inimene on Eesti järgmine majandusreform, kirjutab sotsiaalmeediakonto Palgajutud looja Birgit Ruunik arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.
“Elamisväärseks palgaks nimetatakse enamasti suurusjärku 2500–2800 eurot bruto,” kirjeldab Palgajutud konto looja Birgit Ruunik ja lisab, et kohati tundub see kummaline, sest mitu korda aastat soojamaareisil käimine on ju luksus.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?