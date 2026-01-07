Palgavaikuse murdja: palgast mitterääkimine on suurem probleem kui töötasu ise

Iga kord, kui hea spetsialist tunneb, et tema pingutus ei loe, kaotab jõudu ka majandus. Motiveeritud inimene on Eesti järgmine majandusreform, kirjutab sotsiaalmeediakonto Palgajutud looja Birgit Ruunik arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.