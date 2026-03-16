Jüri Preobraženski: Balti kinnisvaraturg ärkas ajal, mil maailm läks jälle närviliseks

Rääkides Äripäeva kinnisvarakonverentsi eel lavale astujatega turu olukorrast, on selgelt märgata optimistlike nootide teadlik rõhutamine, samal ajal kui mööda ei saa vaadata faktist, et käibenumbrid on paljudel kukkunud ning jõulist kasvu ennustada ei söanda keegi.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.