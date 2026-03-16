Jüri Preobraženski: Balti kinnisvaraturg ärkas ajal, mil maailm läks jälle närviliseks

Rääkides Äripäeva kinnisvarakonverentsi eel lavale astujatega turu olukorrast, on selgelt märgata optimistlike nootide teadlik rõhutamine, samal ajal kui mööda ei saa vaadata faktist, et käibenumbrid on paljudel kukkunud ning jõulist kasvu ennustada ei söanda keegi.