Tagasi Kui naaber häirib: millised on õigused ja kohustused kodus ja ettevõtluses Millal tuleb naabri häirivat tegevust taluda, millal võib olla tegemist õigusrikkumisega ning kuidas selliseid vaidlusi lahendada, räägitakse lähemalt Äripäeva raadio saates “Teabevara tund”. Teabevara tund

Kevade saabudes sagenevad ka naabritevahelised kokkupuuted ning koos nendega võivad tekkida konfliktid. Häiringud ei puuduta aga ainult eramajade või kortermajade elanikke – sageli tegutsevad ka ettevõtted lähestikku ning peavad arvestama nii naabrite, kohalike reeglite kui ka oma tegevuse mõjuga ümbritsevale keskkonnale.

Aprillikuu “Teabevara tunnis” vaatame nii eraisikute kui ka ettevõtete vaates otsa levinumatele probleemidele – olgu need müra, ehitamine, heakord, piirivaidlused või muu häiriv tegevus.

Arutame ka, millal tasub proovida lahendada probleem omavahel, millal pöörduda kohaliku omavalitsuse või politsei poole ning millist rolli võivad mängida teised järelevalveasutused. Lisaks räägime sellest, miks on oluline rikkumisi korrektselt dokumenteerida ja millised praktilised sammud aitavad konflikte ennetada.