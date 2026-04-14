Tagasi Must nimekiri survestab e‑poode: lihtsad vead viivad usalduse kaotuseni Mida tähendab tarbijakaitse musta nimekirja sattumine, selgitab TTJA tarbija õiguste nõustamise büroo juht Kristina Tammaru. E-kaubanduse areng ja tulevik

Eesti e‑kaubanduses kerkivad korduvad probleemid, mis viivad ettevõtted tarbijakaitse musta nimekirja. Sageli teadmatusest, kuid mõnikord ka teadlikult.

Saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" räägib tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti (TTJA) ekspert, miks jääb kaup tarnimata, millal tekivad vaidlused tagastamise üle ning kuidas hinnata kauba väärtuse vähenemist.

Samuti tuleb juttu varipoodidest, mis kasutavad eestikeelseid lehti usalduse võitmiseks, ning sellest, kuidas tarbija saab riske ennetada. Arutletakse ka uute regulatsioonide üle, mis muudavad taganemisprotsessi lihtsamaks, ning vaadatakse, kuidas AI võib nii tarbijate kaebusi kui ka pettusi võimendada.