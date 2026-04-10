Ootuspäraselt kiirenev inflatsioon viis USA aktsiad tõusule

Kuigi USA ja Iraan on sõlminud senises sõjas vaherahu, suurendab pingeid Iisrael jätkuvate rünnakutega Liibanoni vastu. Samal ajal on nafta taas kallinenud, tõustes taas 100 dollari lähedale barrelist.
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva mõõduka langusega, tõmbudes tagasi USA ja Iraani vaherahust tingitud võimsast rallist. Praeguseks vaid ühe päeva kestnud relvarahu näib plaanitud läbirääkimiste eel üha hapram.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.