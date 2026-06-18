Äripäev käivitab noorte juhtide klubi. “Noore juhina tahaks teiste eksimustest õppida”

Äripäev käivitab noorte juhtide klubi, mis toob kokku alustavad ja ambitsioonikad juhid, et vahetada kogemusi, praktilisi teadmisi ja kontakte, rääkisid projekti vedajad Laura Saks ja Siim-Sten Palm.
- “Iga kord on klubi kohtumisel mõni esineja või mõni praktiline töötuba, kus noor juht saab palju väärtust ja kasu,” lubas noorte juhtide klubi üks vedaja Laura Saks.
- Foto: Rain Jüristo
Saksa sõnul tekkis klubi mõttest, et noortele juhtidele ei ole piisavalt kogunemiskohti, kus saaks kohtuda sarnaselt mõtlevate inimestega ja õppida kogenumatelt juhtidelt. „Noore juhina sa tahad seda tuge tõenäoliselt rohkem,“ ütles Saks.
Palm lisas, et ta on isegi noore juhina tundnud, et vajaks kogukonda, kellega juhtimise väljakutsetest rääkida. “Kellega põrgatada asju, arutada, kuulata, kus teised on eksinud, et me ise seda sama eksimust läbi ei peaks tegema,” kirjeldas ta.
Intervjuus tutvustasid Saks ja Palm teemasid, millest klubis kuulda saab, ja nimekaid külalisi, kes oma kogemust jagama tulevad. “Iga kord on klubi kohtumisel mõni esineja või mõni praktiline töötuba, kus noor juht saab palju väärtust ja kasu,” lubas Saks.
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Klubi esimene kohtumine toimub 18. augustil
ning edaspidi hakatakse kokku saama kord kuus.
Küsis Jaan Martin Raik.
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