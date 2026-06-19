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Eksperdid suurimatest fookuseröövlitest tööl: "Kolleegid on TOP 1"

Produktiivsusest räägitakse rohkem kui kunagi varem, kuid paljud inimesed tunnevad päeva lõpus, et kõige olulisemad asjad on ikka tegemata.
Produktiivsusklubi eestvedaja Jakob Gill ja saatejuht Helen Klettenberg.
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