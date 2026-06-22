Tagasi Tarmo Kärsna naftakriisist: pea 70% maailma varudest on kasutuses Iraan pani nädalavahetusel taas naftaturule kriitilise tähtsusega Hormuzi väinas laevaliikluse seisma, kuid praegu turul veel paanikat ei ole, rääkis Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

“Pea 70% reservidest on juba kasutuses ehk 30% on veel minna. Maailm ootab, et lähikuudega peab see probleem saama lahendatud. Vastasel korral tuleb hakata võtma vastu meetmeid, mis on selgelt ebamugavad majandusele,” hoiatas Tarmo Kärsna Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Iraan kasutab Hormuzi väina blokaadi mõnuga enda soovide elluviimiseks, kuid lühiajaliselt tasakaalustavad turgu nii tootmise suurendamine kui ka tarbimise vähenemine, märkis Kärsna.

Lisaks prognoosis ta intervjuus, kui kaua võtab kriisi lõppedes naftaturu taastumine aega, mida teevad selle taustal hinnad ja milliseks võiksid lähiajal kujuneda Eesti kütusehinnad.