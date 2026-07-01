Gert Tiivas: kui juhti ei kritiseerita, siis ta polegi midagi teinud

Hooaega kokku võttev “Juhi jutud“ toob kuulajateni killud viimase aasta kuulajate lemmiksaadetest. Lisaks Gert Tiivasele jagavad saates oma kogemust Mondo üks juht Triinu Ossinovski, Elektrumi juht Agnes Makk ning "Aasta noor ettevõtja 2025" ja K-Print juht Rait Rebane.
Saatest selgub, miks ei pea igaüks juhuks ihkama, milline tagala aitab juhil pikaaegse hea karjääri tagada, kuidas stressirohkes ja emotsionaalselt keerulises valdkonnas juhtida ning kuidas suhtuda kriitikasse, mis tippjuhi tegemisi võib saata.