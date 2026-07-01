Tagasi Riigihanked ajavad pea kärssama. Hankespetsialist: pole mõtet kirjutada, et autol võiks olla neli rõngast Viimsi vallavalitsuse hankespetsialisti Tõnu Ammussaare sõnul tuleb riigihankeid vormistades lähtuda ausast konkurentsist ja hankeseadusest, mitte ülemanageerimisest. Triniti eetris Peatükid

"Ei tohi kirjutada, et auto ees on neli rõngast. Sa võid autot küll iseloomustada, aga sa ei tohi talle liiga selget suunist anda," rääkis Ammusaaar.

Triniti juristi Kristiina Laura Järve sõnul jõuavad nurjunud hanked tihti õigusvaidluste ja juristide lauale. "Meie poole pöördutakse väga erinevatel juhtudel. Väga levinud on see, et hankija saab ise aru, et midagi läks valesti, aga enam pole aega uut hanget teha," lausus ta.

Veel tuli saates juttu tehnilise kirjelduse koostamisest, ettevalmistustest ja levinumatest eksiarvamustest.